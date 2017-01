Moyen-Orient / DAECH / Terrorisme : L’Arabie Saoudite est-elle à l’origine de la doctrine du terrorisme islamique contemporain ?

La foi judaïque où islamiste est la soumission de l’homme et la vérité de Dieu c’est sa

passivité chère au Capital. Ainsi en est-il d’Abraham dans le sacrifice d’Isaac. L’amour du fils particulier est incompatible avec l’amour du Démiurge. Religion antisociale dirait on.



Alliance Dieu/Homme = scission = religion non dialectique



Pour reprendre la dialectique du Maître et de l’Esclave, dans la religion abrahamique, l’Esclave ne se délivre pas, il affirme simplement qu’il est esclave de Dieu. Il est dans un temps immobile dira Engels. Et pour le Juif, du peuple élu, la réconciliation homme dieu est décidé par dieu à l’avance. Alors que le Christianisme est foi de volonté d’amélioration (en principe) foi en soi-même (rédemption symbolisée par le fils de Dieu fils de L’Homme) aboutissant au droit dialectique (état de droit)



Le Christianisme est religion de l’Homme, un platonisme, et donc vouée à disparaître dans sa sécularisation.



Ce qui symbolise cette dialectique est la Trinité et le calvaire du Christ ressuscité (la salut est dans le monde des hommes pas au paradis), qui permet aux hommes de se « déifier ». « Aime ton ennemi » veut dire en terme marxiste : revient à la communauté originelle dans la dialectique de l’Histoire.



Et l’Église devient devient le Parti, en charge de cette déification, et vire au stalinisme des croisades.