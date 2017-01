Nadia Savtchenko affole les autorités de Kiev - Chien fou, nationaliste sincère ou va-t-en-guerre au service des néo-conservateurs US ?

Depuis la libération de Nadia Savtchenko, les rumeurs et spéculations les plus folles sur la raison de son échange contre deux prisonniers russes détenus en Ukraine vont bon train, et celles sur sa motivation sous-tendant ses actions et paroles de ces derniers mois courent encore plus vite. Car le moins que l'on puisse dire c'est que la vue d'ensemble manque sacrément de cohérence et à force on finit par avoir le tournis et ne plus savoir où on en est.

Petit rappel des faits : En juin 2014 alors qu'elle est pilote au sein du bataillon Aïdar (bataillon ouvertement nazi des Forces Armées Ukrainiennes), Nadia Savtchenko corrige les tirs d'artillerie de son unité en donnant précisément les coordonnées de deux journalistes russes venus filmer l'évacuation de civils de la localité de Mirny près de Lougansk. Les volontaires du bataillon Aïdar tirent alors au mortier sur les coordonnées fournies, tuant les deux journalistes de la chaîne VGTRK :Igor Korneliouk et Anton Volochine. La Russie, qui a mis la main sur Savtchenko, l'inculpe pour meurtre et elle sera jugée coupable de complicité de meurtre et condamnée en Russie à 22 ans de prison en mars 2016. Entre temps l'Ukraine en a fait une héroïne et une martyr nationale, lui attribuant même une place de députée à la Rada dans la formation politique de Ioulia Timochenko. En mai 2016, elle est graciée et échangée contre deux prisonniers russes détenus en Ukraine, et reçoit la médaille de héros de l'Ukraine.

Mais depuis sa libération le moins que l'on puisse dire c'est que celle que certains ont été jusqu'à appeler la Jeanne d'Arc ukrainienne (sic) se comporte d'une façon plus qu'étrange, qui a attirée soupçons et critiques, certains allant jusqu'à dire qu'elle aurait retourné sa veste et serait devenue un agent du Kremlin.

Il faut dire qu'après ses déclarations fracassantes et va-t-en guerre contre la Russie et les Républiques Populaires de Donetsk et Lougansk, et ses velléités de devenir présidente de l'Ukraine, ses dernières déclarations et actions sont à tout le moins diamétralement opposées.

Après avoir demandé aux Ukrainiens de pardonner et d'amnistier les combattants du Donbass pendant l'été 2016, exigé qu'un autre point des accords de Minsk, la décentralisation de l'Ukraine, soit mise en œuvre pour tout le pays, dénoncé le fait que la Rada (parlement ukrainien) était un marais boueux, exigé que le gouvernement actuel démissionne pour résoudre le conflit dans le Donbass, puis avoir taclé à plusieurs reprises Petro Porochenko pendant l'automne 2016 en le traitant de président faible et en réclamant qu'il cède sa place au président destitué Viktor Ianoukovitch, Nadia Savtchenko est allée encore plus loin dans le brouillage des cartes à la fin de l'année 2016.

Elle retourne à Moscou fin octobre 2016, afin d'assister au procès devant la Cour Suprême russe de deux nationalistes ukrainiens de l'UNA-UNSO condamnés en Russie, sur fond d'accusations disant qu'elle serait devenue un agent de Poutine.

Début décembre, elle continue de tenir des propos belliqueux contre la Russie, l'accusant de vouloir conquérir la Grande-Bretagne après le Donbass, et déclarant faire un doigt d'honneur à Vladimir Poutine.

Puis en fin d'année offre de rencontrer Alexandre Zakhartchenko et Igor Plotnitsky, les deux chefs d'état des Républiques Populaires de Donetsk et Lougansk (RPD et RPL) respectivement afin de discuter de la mise en œuvre des accords de Minsk. Contre toute attente, la réunion a lieu a Minsk et s'avère constructive, Nadia Savtchenko proposant de changer le format afin d'avancer entre autre sur l'échange des prisonniers qui est au point mort du fait des blocages de Kiev lors des réunions du groupe de contact.

Suite à cette réunion, Savtchenko est exclue le 15 décembre 2016, du groupe parlementaire de Batkivshchyna, et le 22 décembre 2016, la Rada lui retire sa désignation à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE). Résultat, elle fonde son propre parti d'opposition à Porochenko le 27 décembre 2016 : Mouvement pour le peuple actif d'Ukraine.

En parallèle, en signe de bonne volonté, la RPD et la RPL libèrent deux femmes ukrainiennes fin décembre 2016, sans contrepartie. Deux jours plus tard, l'Ukraine libère à son tour 15 prisonniers, respectant ainsi la promesse faite plus tôt par Porochenko (même si certaines personnes en Ukraine ont tenté d'utiliser médiatiquement cette libération en faisant venir des femmes de prisonniers ukrainiens toujours détenus pour mettre la pression sur la RPD et la RPL).

Galvanisée par ce résultat positif, Savtchenko a donc décidé de poursuivre sur cette lancée, et a déclaré vouloir mener de nouvelles négociations directes avec les deux chefs d'état de la RPD et de la RPL, proposant d'organiser les prochaines réunions d'abord à Donetsk et Lougansk, puis... de les inviter à Kiev.

Oui, vous avez bien lu. Devant une déclaration aussi surréaliste on se demande ce que Nadia Savtchenko a derrière la tête en souhaitant inviter à Kiev deux chefs d'état accusés de « terrorisme » par l'Ukraine et qui seraient donc au mieux arrêtés et au pire tués dès qu'ils franchiraient la frontière.

Et l'interrogation va croissante quand on lit les dernières nouvelles concernant les frasques de cette député de la Rada. Dans la lignée de ses négociations avec la RPD et la RPL concernant l'échange de prisonniers selon la formule « tous contre tous », Savtchenko vient de publier in extenso la liste des prisonniers ukrainiens qui sont concernés par l'échange. Des listes jusqu'ici toujours tenues secrètes et classifiées.

Ainsi on y apprend qu'alors que la partie ukrainienne a envoyé une requête pour 129 personnes et est en recherche de 494 autres, la RPD et la RPL ont indiqué n'avoir que 42 prisonniers (autant dire que les autres que l'Ukraine cherche sont soit morts au combat mais n'ont pas été déclarés comme telle par le commandement, soit déserteurs). Et qu'alors que la RPD a réclamé 524 personnes et la RPL 377 personnes, l'Ukraine n'a confirmé la présence dans ses geôles que de 256 personnes (autant dire que les autres sont soient exclus des listes officielles et croupissent dans les prisons secrètes du SBU, soit ont été exécutés). L'échange proposé serait donc de 42 contre 256.

Mais Savtchenko a tenu à mettre en garde contre d'éventuelles inexactitudes de ses listes :

« Dans ces listes que que nous avons rassemblées pendant neuf mois après mon retour, peuvent se trouver des erreurs. Certaines personnes ont pu être échangées sans que nous le sachions, il y a peut-être des inexactitudes ou des données incomplètes. »

Elle s'est aussi plainte sur le plateau de la chaîne télévisée NewsOne que Porochenko et le chef du SBU avaient refusé son aide afin de libérer les prisonniers, l'obligeant à prendre une initiative de son côté.

Une initiative que goûte peu Iouri Tandit, le négociateur du SBU en charge de ce dossier, qui déclare craindre que cela puisse porter préjudice au processus d'échange des prisonniers. On en rirait si la situation n'était pas totalement bloquée par Kiev depuis plus d'un an.

Il semble donc qu'il faille lire l'affolement des autorités de Kiev suite à cette publication sous un autre angle : celle des noms qui manquent dans ces listes. Les 581 noms qui manquent risquent bien de devoir être rajoutés à la liste des pertes ukrainiennes, très certainement dans la catégorie des morts, dont les corps n'ont jamais été retrouvés (certains étant très certainement dans les puits de ventilation des mines du Donbass où l'armée ukrainienne a pris l'habitude de jeter les cadavres encombrants de certains de ses soldats morts).

En clair : le commandement de l'armée ukrainienne va devoir revoir le chiffre de ses pertes à la hausse et vu le niveau actuel du moral des troupes ukrainiennes, et les désertions qui vont toujours bon train, un tel aveu pourrait bien attiser les vocations de futurs nouveaux déserteurs. De quoi mettre Porochenko et le commandement ukrainien dans une situation encore pire que celle déjà désastreuse dans laquelle ils se trouvent.

Alors à quoi joue Nadia Savtchenko ? Il y a à mon sens deux possibilités :



- Soit elle a ouvert les yeux, et a compris que les USA étaient prêts à sacrifier l'Ukraine et la laisser être dépecée par ses voisins et finir éclatée comme la Yougoslavie, pour avoir voulu satisfaire ses désirs de guerre contre la Russie. Et en tant que nationaliste elle aurait décidé de faire passer les intérêts de son pays au dessus de sa haine de la Russie afin d'essayer d'empêcher la destruction totale de l'Ukraine en faisant appliquer les accords de Minsk.



- Ou alors, Savtchenko n'est que l'égérie, la partie visible de l'iceberg du mouvement qui vise à destituer Porochenko, en minant sa position, afin d'installer un gouvernement encore plus radical à la tête de l'Ukraine afin de déclencher la guerre contre la Russie tant voulue par la frange néo-conservatrice de l'establishment américain. En faisant mine d'aller dans le sens de ce que veut la population ukrainienne, le retour des prisonniers, plus de décentralisation, et la paix, elle gagne des points de popularité, et en fait perdre à Porochenko qu'elle fait passer pour un incapable qui bloque tout (ce qui n'est pas faux), avec lequel rien n'avance, fournissant là du combustible qui se rajoute aux faits de corruption et à son monstrueux enrichissement avéré depuis qu'il est président de l'Ukraine. Une fois assez d'essence répandue au sol il lui suffira de craquer l'allumette pour mettre le feu à la place Maïdan une troisième fois.

Les prochains actes et déclarations de Savtchenko sont donc à surveiller de près pour savoir ce qui attend l'Ukraine…

Christelle Néant

Voir l'article sur DONi