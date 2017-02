Nouveaux bombardements contre la station d’épuration et les quartiers résidentiels de Donetsk - L’Ukraine creuse le fossé avec le Donbass

Hier soir, alors que la République Populaire de Donetsk (RPD) célébrait le Jour des Défenseurs de la patrie, l'armée ukrainienne a fêté cet événement à sa façon, en bombardant lourdement plusieurs localités pendant la soirée et la nuit, dont la périphérie de Donetsk, où les tirs se sont fait entendre jusque dans le centre ville pendant une bonne partie de la soirée.

De 18 h à 1 h 30 du matin, l'armée ukrainienne a ainsi tiré 453 obus de char d'assaut, de mortier et d'artillerie lourde, sans compter les tirs de lance-grenades, de véhicules de combat d'infanterie et d'armes légères. Et dès ce matin 7 h 15, l'armée ukrainienne a repris les tirs sur quatre secteurs du front à coup de mortiers de 82 mm et 120 mm.

Certains des tirs de l'armée ukrainienne la nuit dernière ont frappé de nouveau la station d'épuration de Donetsk (qui se trouve en pleine zone grise entre Avdeyevka et Yassinovataya), et entre autre le bâtiment où est stocké le chlore qui sert à purifier l'eau, endommageant ce dernier. Craignant pour la vie de ses employés, la direction de la station a dû faire évacuer le personnel et la station a été mise à l'arrêt, privant Avdeyevka d'eau et réduisant l'approvisionnement en eau de cinq districts de Donetsk et de la moitié de Yassinovataya.

Ce bombardement d'une infrastructure vitale est un énième crime de guerre de Kiev contre la population du Donbass. Un crime sur lequel on n'entend aucune condamnation des habituels défenseurs des droits de l'homme occidentaux qui nous abreuvaient de cris d'orfraie concernant les conditions de vie des civils syriens qui étaient bloqués à Alep Est avant sa libération.

Dans le Donbass, les autorités ukrainiennes peuvent imposer un blocus depuis trois ans, priver les gens de papiers d'identité, arrêter, torturer et exécuter des gens pour « séparatisme », l'armée ukrainienne peut bombarder délibérément des civils, en tuer plus de 10 000, bombarder tout aussi délibérément les écoles, les hôpitaux, les jardins pour enfants, les usines (y compris les usines chimiques), les stations d'épuration, les lignes électriques et les gazoducs pour priver les gens d'eau, de gaz et d'électricité, là par contre on n'entend personne.

Alors que l'armée ukrainienne a tiré encore à 9 360 reprises sur le territoire de la RPD durant la semaine écoulée (soit quasiment 50 % de plus que la semaine précédente), dont 3 354 fois avec des obus d'artillerie, de mortier ou de char d'assaut, tuant deux soldats et en blessant cinq autres au sein de l'armée de la RPD, l'occident et surtout les garants occidentaux des accords de Minsk se font remarquer par leur silence.

Pendant ce temps en RPD, plus de 226 000 résidents ont signé la pétition appelant les dirigeants mondiaux à faire cesser le génocide de Kiev dans le Donbass, montrant ainsi que la population locale soutient le processus de résolution pacifique du conflit, et ne veut que la paix contrairement aux autorités ukrainiennes.

Une volonté belliqueuse côté ukrainien, qui se manifeste de manière concrète par l'absence de retrait des armes lourdes de la ligne de front. Cette semaine, des pièces d'artillerie lourde, des chars d'assaut, des mortiers lourds et des lance-roquettes multiples Grad ont de nouveau été détectés près de la ligne de front par les services de renseignement de la RPD. Et ce alors qu'un nouvel accord signé prévoyait le retrait de ces armes en début de semaine.

Non content de détruire les infrastructures vitales et de bombarder quotidiennement la population civile, les bataillons spéciaux ont aussi décide de pourrir la vie des habitants du Donbass. Dans le cadre du blocus de la région qui est mis en œuvre par les groupuscules nazis ukrainiens, des derniers ont décidé non seulement de bloquer le trafic ferroviaire entre l'Ukraine et le Donbass, mais aussi de saboter le réseau téléphonique et internet de la région, provoquant des coupures de réseau chez le fournisseur mobile Life, mais aussi chez plusieurs grands fournisseurs d'accès internet ukrainiens desservant la région.

Il faut croire que ces groupuscules, qui ne brillent pas par leur intelligence collective, n'ont toujours pas retenu la leçon de ce qui s'est passé avec la Crimée. Car à moins d'être masochiste, quel peuple voudrait retourner vivre dans le même pays que ces gens-là, qui bombardent, terrorisent et tentent d'affamer et de priver d'eau potable la population ?

Le Donbass se sépare irrémédiablement de l'Ukraine, chaque jour un peu plus, et après chaque nouveau crime des autorités et de l'armée ukrainiennes contre la population de la région. Et l'annonce par la Biélorussie que finalement les habitants du Donbass pourront franchir la frontière depuis la Russie au cas par cas avec leurs passeports de la RPD et de la RPL va attiser un peu plus la rancœur des ultra nationalistes ukrainiens.

La nuit est à peine tombée sur Donetsk, que les tirs d'artillerie lourde se font de nouveau entendre sur la périphérie de la ville, promettant une nouvelle nuit de bombardements intensifs, de destructions et de victimes qui viendront creuser un peu plus le fossé entre l'Ukraine et le Donbass.

Christelle Néant

