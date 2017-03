Palmyre libérée, avec l’aide de la Russie et de l’Iran, la Syrie fait reculer Daech !

@zygzornifle

salut, on peut y voir un symbole fort...

l’humain lui même est en ruine mentale, si si, avec des machines qui marchent et aussi detruisent très bien avec efficacité......en cendres dirais je même...

la re découverte de notre coté Phoenix va partir de là...en clair la re découverte de nos capacités perdues sera le vrai champs majeur de notre chemin..menant apr effets secondaires à ce que l’on sache profondément enfin comment survivre et vivre à la fois ensemble et à la fois en soi même..

this is the main task ahead of us...any other task will be born ouf of that main one..

plus nous tardons plus le risque d’une destruction majeure énorme augmente....à cause de la fuite impossible de notre souffrance...qui surgit parce que nous ne sommes pus dans le mouvement de la vie disons depuis la fausse bible...mais uniquement celui de la survie...qui ne tolère pas la mort...par programmation sans rien y comprendre..

ce qui est une faute majeure qui empêche nos autres capacités de se mettre en route...

et elles ne sont pas là pour faire pire encore..mais autre chose..

rien n’est joué ni perdu , ni gagné...

Coopérer, partager équitablement et principalement volontairement est la seule voie, dont le maître-renard nous dissuade nous les corbeaux, par la ruse et la violence.. et on l’écoute par ignorance et paresse comme par peur et bêtise...etc il n’y en a jamais eu d’autres..nous ne sommes pas sur une voie mais en mode suicide..