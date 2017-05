Plus de 60 000 personnes assistent à la parade de la Victoire 2017 à Donetsk - L’armée ukrainienne tire sur Bezymennoye

Aujourd'hui, 9 mai 2017, dans la plus pure tradition soviétique, la République Populaire de Donetsk (RPD) a célébré le jour de la Victoire avec une parade militaire, suivie du défilé du régiment immortel.

Malgré la pluie et les risques d'attentats ou de bombardements ukrainiens contre la parade, plus de 60 000 personnes sont venues assister ou participer à ces célébrations, sur la place centrale de la capitale.

Ce 72e anniversaire de la Victoire sur le nazisme et le fascisme a été marqué par la présence d'un char T-34 (le fameux char soviétique de la Seconde Guerre Mondiale, qui a été un atout pour l'armée soviétique face à l'armée allemande, et est donc un symbole de la victoire contre le nazisme), plus de 50 pièces d'armement, et 17 escouades à pied qui ont défilé dans l'artère principale de Donetsk.

Pour la première fois depuis la naissance de la RPD, un avion d'entraînement Aero L-29 était aussi présent sur la place Lénine.

La parade était dirigée par le Major-Général Denis Sinenkov, le chef du commandement opérationnel de la RPD, et inspectée par le Lieutenant-Général Vladimir Kononov, le ministre de la Défense de la république.

Des places d'honneur ont été données aux héros de la journée, les vétérans de la Grande Guerre Patriotique, qui ont pu ainsi assister au spectacle aux premières loges.

Alexandre Zakhartchenko, le chef de la RPD, et Denis Pouchiline, le président du conseil populaire étaient bien sûrs présents. Le chef de l'état a d'ailleurs mené le défilé du régiment immortel, qui a compté pas moins de 30 000 participants et s'étirait sur plus d'un kilomètre. Beaucoup de personnes étaient en larmes, tant l'émotion était forte.

Les innombrables photos sépia des pères, mères, frères ou sœurs tués lors de la Seconde Guerre Mondiale, ont vu leur nombre augmenté par les portraits en couleur de ceux qui sont morts lors de la guerre actuelle qui fait toujours rage.

Cette dernière, s'est d'ailleurs rappelée à tous, lorsque l'armée ukrainienne a tiré à 70 reprises sur la localité de Bezymennoye (dans le Sud de la RPD), de 9 h 35 à 10 h 25. En plein pendant la parade qui y avait lieu. Artillerie de 152 mm, chars d'assaut et mortiers de 120 mm étaient de la partie, et ont fait trois blessés parmi la population civile. Cinq habitations ont aussi été endommagées.

Malgré ces provocations ukrainiennes qui vont crescendo, la population a tenu à honorer ses héros, et à montrer que la détermination du peuple du Donbass est aussi forte aujourd'hui, qu'elle l'était il y a 72 ans. Le Donbass ne se tiendra jamais à genou, et il est sûr de sa Victoire.

Voir la vidéo de la parade et du défilé des immortels :

Christelle Néant

