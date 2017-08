Plusieurs maisons détruites ou endommagées en périphérie de Donetsk par les bombardements de l’armée ukrainienne

L'escalade qui se dessine depuis plusieurs semaines dans le Donbass fait de plus en plus de victimes et de destructions. Le bilan de la semaine passée était déjà sanglant, surtout parmi les soldats. Celui de cette semaine risque bien d'être encore pire.

Durant les dernières 24 h, l'armée ukrainienne a violé à 43 reprises le cessez-le-feu et tiré 283 obus d'un calibre interdit par les accords de Minsk (dont des obus d'artillerie de 122 mm et 152 mm, et des obus de mortier de 82 mm et 120 mm) sur le territoire de la République Populaire de Donetsk (RPD).

Plus de 150 de ces obus ont été tirés après 19 h, lors d'un bombardement massif de la périphérie de Donetsk par l'armée ukrainienne, qui a duré plusieurs heures et a été enregistré par le Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu (CCCC).

Ces tirs ont détruit ou endommagé sept habitations dans les districts de Kouibychevskyi, Kievskyi et Petrovskyi à Donetsk. Ils ont aussi fait des victimes. Une civile a été blessée à Yassinovataya, une autre a été commotionnée à Donetsk, lorsqu'un obus (semble-t-il du mortier de 120 mm) a atterri dans le jardin de ses voisins (voir reportage vidéo ci-dessous).

Ces derniers heureusement, n'étaient pas chez eux à ce moment là, ils étaient partis 20 minutes avant. Sans cela, ils seraient morts, nous a dit hors caméra la femme qui habite la maison bombardée.

L'impact de l'obus dans le sol ne laisse aucun doute sur l'origine du tir. L'obus venait des positions ukrainiennes situées à Peski :

Dans le district de Kievsky, les habitants d'une autre habitation bombardée nous ont indiqué une direction d'origine qui pointe directement vers Opytnoye :

Et alors que la semaine passée a vu des pertes lourdes parmi les soldats de la RPD, hier, ce sont les soldats du feu qui ont perdu un de leur commandant, et qui ont vu deux des leurs être blessés, par des tirs délibérés du bataillon néo-nazi « Donbass » sur le secteur du district de Petrovskyi, où ils étaient en train d'essayer d'éteindre un incendie déclenché par les bombardements de l'armée ukrainienne.

Les bombardements ont repris ce matin, peu après 9 h, depuis les positions du même bataillon situées à Maryinka, pour empêcher les observateurs de l'OSCE de venir constater sur place ce qui est arrivé à ce commandant et à ces deux pompiers. La situation étant trop dangereuse, la visite de l'OSCE et du CCCC a été repoussée.

Hier soir, la 57e brigade des Force Armées Ukrainiennes (FAU) a aussi tenté de percer une fois de plus les lignes de défense de la RPD, près de Jabounki, au Nord de Donetsk. L'armée de la RPD a répondu avec force et l'attaque a été repoussée.

Les pertes côté ukrainien sont élevées avec deux morts, cinq blessés, et un véhicule blindé détruit. Une bonne partie de ces pertes est due non seulement à l'incompétence des commandants ukrainiens, mais aussi à l'absence de soutien mutuel entre les unités.

Un tel exemple avait eu lieu la semaine passée, lorsque les unités de Secteur Droit avaient tenté de percer les lignes de la RPD. Les unités régulières de l'armée ukrainienne avaient refusé de leur fournir des tirs de soutien. Hier, c'est l'inverse qui s'est produit, les bataillons nationalistes ont refusé de fournir des tirs de soutien aux unités des FAU qui menaient l'attaque.

En République Populaire de Lougansk (RPL) aussi la situation s'aggrave, avec 11 violations du cessez-le-feu et 358 projectiles tirés sur le territoire de la république durant les dernières 24 h. Ces tirs ont fait un mort et deux blessés parmi les soldats de la milice populaire.

Et les prochains jours risquent d'être dangereux, alors que le jour de l'indépendance de l'Ukraine approche (24 août) et que les 22 et 23 août des membres de plusieurs organisations publiques européennes doivent venir inspecter les points de passage de la ligne de front, sans la présence de l'OSCE ou de la Croix-Rouge.

Une occasion parfaite pour préparer des tirs sous faux drapeau et de fausses accusations de violation du cessez-le-feu contre la RPD.

Christelle Néant

