Pour une « Déclaration universelle des droits de l’état » ?

Un jour, en 2005, j'ai reçu par la poste comme la plupart d'entre vous un courrier d'une vingtaine (?) de pages dans lequel était exposé un truc du genre "La constitution européenne". On me demandait de me prononcer pour ou contre ce texte. Oups ! Moi qui suis nul en politique je me retrouvais comme une poule qui a trouvé un couteau. Cette façon de procéder me faisait penser à ces licences pour logiciels que personne ne lit mais qu'il faut accepter. Était-ce bien démocratique de procéder ainsi ? N'y avait-il pas une façon plus claire de proposer à des peuples d'unir leurs destinées dans un projet commun et de déléguer pour cela certains de leurs pouvoirs ? J'ai voté contre. Vous connaissez la suite le vote majoritairement négatif a été bafoué et ils ont fait de l'Europe ce qu'ils voulaient.

Pour qu'un état accepte de déléguer à l'Europe certains de ses pouvoirs cet état devrait être à l'Europe ce qu'un citoyen est à un état, pensais-je alors en 2005. Après tout on avait bien réussi à constituer des sociétés organisées avec des hommes ignorants, égoïstes et stupides pour la plupart. Or c'est bien le cas des états ! Ceci m'a fait penser à une idée de l'astrophysicien Laurent Nottale. Pour autant qu'il m'en souvienne, lui parlait d'une démocratie des peuples et non des états. Je ne fais ici que citer ma source d'inspiration (son article était en ligne mais son site semble poser des problèmes).

À l'époque où se constituait notre fameuse république, il avait été rédigée une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pourquoi ne pas faire la même chose avec l'état : une "déclaration universelle des droits de l'état" ? Le but serait de rendre clair et acceptable pour tous, ce qui est délégué à l'Europe et ce qui reste du domaine de l'état. J'imagine bien que le droit des états est déjà défini dans les traités en vigueur mais que je sache, ces droits n'ont pas fait l'objet d'une déclaration indépendante. Ce n'est pas très clair pour tout le monde finalement et pour moi encore moins. On a plutôt l'impression au contraire que l'Europe peut décider de tout, faire pression sur chaque état et pas de façon démocratique.

Alors je me suis amusé à titre d'essai de remplacer quelques mots dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et d'accommoder paresseusement les termes afin de voir ce que ça pourrait donner avec des états. C'est naïf j'en conviens, je n'ai pas la prétention de définir les droits de l'état mais réfléchir plus sérieusement à une déclaration de ce genre me semblerait une étape utile pour la démocratisation de l'Europe. Pour pouvoir aimer il faut se déclarer, non ?

Art. 1er. -

Les états naissent et demeurent libres et égaux en droits. Chaque état est libre de légiférer à l’intérieur de ses propres frontières. Les harmonisations sociales et économiques d’une union des nations ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Art. 2. -

Le but d’une union supranationale est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'état. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression économique ou militaire.

Art. 3. -

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans l’union. Nul état ou groupe financier ou association ne peut exercer d'autorité dans l’union qui n'émane expressément de celle-ci.

Art. 4. -

La liberté d’un état consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à l’union des états : ainsi, l'exercice des droits de chaque état n'a de bornes que celles qui assurent aux autres états de l’union la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Art. 5. -

La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à l’union. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul état ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Art. 6. -

La Loi est l'expression de la volonté internationale. Tous les états ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. La loi ne s’applique qu’aux états et doit être la même pour tous indépendamment des lois propres de chaque état ; soit qu'elle protège, soit qu'elle sanctionne. Tous les états, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à tout rang et rôle dans la communauté, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs cultures et de leurs talents.

Art. 7. -

Nul état ne peut être accusé, sanctionné ni exclus que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrit. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être sanctionnés ; mais tout état appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

Art. 8. -

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment utile à l’union, et nul ne peut être sanctionné qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Art. 9. -

Tout état étant présumé démocratique jusqu'à ce qu'il ait été déclaré non conforme aux principes et aux valeurs de la démocratie, s'il est jugé indispensable de le sanctionner ou de l’exclure, toute rigueur ou toute pression économique qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer du rétablissement de sa démocratie doit être sévèrement réprimée par la loi.

Art. 10. -

Nul état ne doit être inquiété pour ses options politiques, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas la paix et l’harmonie dans l’union établie par la Loi.

Art. 11. -

La libre communication des pensées et des marchandises est un des droits les plus précieux de l'état : tout état peut donc s’exprimer et commercer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Art. 12. -

La garantie des droits de l’état nécessite une force supranationale : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Aucune autre force militaire ne peut être instituée en dehors de celle de l’union.

Art. 13. -

Pour l'entretien de la force supranationale, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les états, en raison de leurs ressources.

Art. 14. -

Tous les états ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution commune, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Art. 15. -

L’union des états a le droit de demander compte à tout agent de son administration.

Art. 16. -

Toute union d’états dans laquelle la garantie des Droits de chacun n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Art. 17. -

La liberté de légiférer à l’intérieur de ses frontières étant un droit inviolable et sacré, aucun état ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité internationale, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.