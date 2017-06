Pourquoi il faut refuser les exportations de voitures chinoises

Le piège était plein de miel, et nous nous sommes engouffrés dedans.





Dès 1977, la revue Génie Industriel comparait l’heure d’ingénieur facturée par les ingénieries françaises ou U.S., 48 à 50 $, à la même heure d’ingénieur sud-coréen, facturée 6 $.

A moins de prendre des mesures monétaires drastiques d’urgence, c’était plié.





Nous avons vu arriver les ponceuses chinoises, puis les perceuses chinoises, à un prix impossible à concurrencer chez nous. Le reste de l’outillage a suivi.





Le piège : faire de nous de purs consommateurs, infoutus de produire la contre-partie de ce qu’ils achètent. Faire de la France un pays désindustrialisé, qui consomme encore en s’endettant, et qui ne sait plus produire, où les savoirs-faire d’ingénieurs, d’ouvriers et techniciens sont disparus à toute vitesse.





Pendant ce temps là, l’Honorable Monopole d’avocats, protégé contre toute concurrence extérieure, continue à prospérer, à ruiner les familles, à saigner les pères, à offrir au cartel des drogues des adolescents déboussolés, privés de père.





La bourgeoisie compradore continue de prospérer, en ruinant le pays.

La Pimprenelle du Poitou inaugure sa « route solaire » à elle qu’elle a.





Mais la petite bourgeoisie presque instruite, elle fait quoi ?

Pas grave, elle mène les guerres civiles sous télécommande : Alain Lipietz rêve d’envoyer les incroyants « climatiques » en rééducation politique au déminage des rizières du Cambodge, les .HyènesdeGuerre pourchassent tout mâle qui refuse de croire bien justifiée leur guerre « Nous-les-femmes on est toutes des victimes et nous-les-femmes il faut toutes qu’on se venge ! ». Etc.





Et nous-les-femmes-qu’on-est-toutes-des-citoyennes-d’élite, on embrigade les lycéens comme militants supplétifs de la cause carbocentrique :





Ah oui, comme en Suède, les programmes scolaires ont été reconstruits afin qu’en toutes disciplines même scientifiques, les filles, plus baratineuses et plus conformistes, passent devant les garçons, afin de leur réserver l’enseignement supérieur, et de déscolariser les garçons à fond à fond à fond à fond à fond... Quelle que soit l’inefficience de ces nouveaux diplômés et nouvelles diplômées, qui croient tout savoir bien mieux que leurs aînés, et qui concrètement ne savent plus rien faire, plus rien maîtriser, juste baratiner hors sol.