Près de 55 000 personnes assistent aux funérailles du commandant Givi - « Il est impossible de vaincre quelqu’un qui ne se rend pas »

@roman_garev

Je sais que vous êtes très à cheval là dessus et je ne vous en veux pas, mais je travaille principalement beaucoup depuis l’anglais, j’ai découvert Givi via les interviews que Graham Phillips a faites de lui et donc c’est cette orthographe de son surnom que j’ai connue dès le départ et que j’ai gardée depuis, de plus ici je parle de moins en moins le français, mais l’anglais ou le russe, ce qui entraîne des mic-macs d’écriture après vers le français (et des fautes d’orthographe croissantes d’ailleurs). Il y a aussi beaucoup d’activistes ou auteurs pro-Donbass qui utilisent l’orthographe Givi et non Guivi. Bref tout çà pour dire que je comprends votre exaspération, donc aucune rancune de ma part.