Quand Bill Gates propose une taxe sur les robots

on s’en fout notre industrie est decadente et Hamon ce cretin veut taxer les robots Nous sommes a la traine et notre industrie est nettement moins robotisee que celle de l allemagne En France nous avons un unique logiciel « taxer, taxer taxer » Personne ne se pose cette question ? Pourquoi l Allemagne est devenue si puissante ? J’avais vu un reportage sur un jeune agriculteur bio ayant un robot pour deserber ses champs La terre est basse et personne ne veut plus travailler courbe desormais donc Taxe ? Quant a l auteur je lui défis desoramais de trouver dans un magasin de sape des vêtement « made in France » Ce ne sont pas des robots mais les mains des ouvriers du Bangladesh dont la main d oeuvre est inepuisable qui cousent. Le « made in France » est desormais simplement un collage d une etiquette puisque la sous traitance est souvent etrangere electronique par exemple