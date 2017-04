Quand l’Empire du milieu prend le chemin de 1984

C’est un dossier aussi passionnant qu’effrayant de The Economist sur l’évolution de la Chine, et l’utilisation des nouvelles technologies pour assurer le contrôle de la population dans une puissante dictature, qui explore l’idée d’une « notation de crédit social ». Comme l’impression d’assister à la naissance de l’Etat policier décrit par Georges Orwell dans 1984…

Quand la technologie rencontre le totalitarisme

Si la révolution technologique peut servir le bien comme le mauvais, ce qui se passe en Chine nous rappelle qu’elle est aussi souvent un enjeu de pouvoir. Et outre le fait de servir de manière destructrice et excessive le pouvoir des actionnaires et des dirigeants de quelques multinationales, elle peut aussi devenir un outil totalitaire redoutable pour un Etat policier orwellien.