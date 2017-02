RDC : La famille Tshisekedi souhaite l'application de l'accord de la cenco

L’histoire retiendra à coup sûr que le mercredi le 1 février 2017, à 17h15 monsieur Etienne Thisekedi wa Mulumba[1,2], est mort à l’hôpital sainte Elisabeth de Bruxelles[ndlr] . Le sphinx de limete s’en est allé , laissant un vide immense et irremplaçable. Pourquoi la famille de leader de l’union pour la démocratie et le progrès social en sigle(’UDPS) souhaite la mise en œuvre de l’accord du 31 décembre 2016[3], avant le rapatriement de la dépouille du défunt ?

-Vives tensions

En effet, depuis la mort d’Etienne Tshisekedi le mercredi le 1 février 2017, la tension est forte à Kinshasa et plus précisément dans la commune de limete. Á en croire le fils du défunt, Félix Tshisekedi « l’accord politique est un souhait, c’est une recommandation de la famille. Nous disons , ce serait bien de conclure parce que manifestement , c’est ça qui est à la base de la tension »[4] . D’après monseigneur Mulumba, le petit frère du défunt « Etienne Tshisekedi mérite les obsèques nationales dignes et devant connaître la participation de tous y compris de représentants de l’Etat Congolais pour lequel il s’est donné corps et âme toute sa vie [5] » . En toute évidence, « Le président de l’UDPS a livré un dernier combat politique qui a donné lieu à l’accord de la cenco, avant de disparaitre ». Donc, pour apaiser les tensions, le gouvernement de Badibanga doit démissionner dans l’intérêt du peuple pour permettre la mise en ouvre du testament politique du père de la démocratie congolais, Dr Etienne Tshisekedi.

-Parcours exceptionnel

Le leader maximo, restera comme l’homme politique congolais au parcours atypique, n’ayant jamais troqué ses principes ou négocié ses convictions. Il est parti sans jamais avoir cédé , ni renié sur les principes qui ont guidé son parcours depuis la création de son parti « UDPS »[6] au début des années 80. Défenseur acharné d’Etat de droit sujet auquel il a consacré toute sa vie. De ce point de vue, Monsieur Etienne Tshisekedi qui toute sa vie a combattu la dictature pour la dignité de son peuple. D’ailleurs, pour voir sa popularité, sur les réseaux sociaux, les internautes congolais sont encore sous le choc beaucoup ont changé leur photo de profil en signe de deuil. Repose en paix !

Ferdinand LUFETE

Notes :

1-Etienne tshisekedi wa Mulumba : Étienne Tshisekedi wa Mulumba, né à Kananga (anciennement Luluabourg) en 1932, est un homme politique de la République démocratique du Congo (RDC), ancien premier ministre du Zaïre et président de l'UDPS ;

2- Le Président du Conseil des Sages du Rassemblement de l'Opposition Politique Congolaise ;

3- L’accord du 31 décembre 2016 : l'accord du 31 décembre est là ... pour la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre 2016 ;

4-http://www.radiookapi.net/2017/02/14/actualite/politique/les-obseques-detienne-tshisekedi-devraient-etre-consecutives-la-mise ;

5- http://www.radiookapi.net/2017/02/14/actualite/politique/les-obseques-detienne-tshisekedi-devraient-etre-consecutives-la-mise ;

6-UDPS : union pour la démocratie et le progrès social. Parti politique d’Etienne Tshisekedi.