RDC : Quel avenir pour l’opposition après la mort d’Etienne Tshisekedi ?

Avec la disparition du père de la démocratie congolaise, Dr. Etienne Tshisekedi[1], une page se tourne. Leader maximo laisse une empreinte indélébile dans l’histoire de la République Démocratie du Congo(sic). Sa vision pour l’instauration de l’Etat de droit aura contribué à la signature de l’accord de la #cenco[2], « après des négociations laborieuses sous l’égide de l’Eglise catholique ».Joseph Kabila[3], au pouvoir depuis janvier 2001, se trouve pour la première fois seul sans l’opposant historique, monsieur Etienne Tshisekedi. Il se pose alors la question de savoir que sera l’opposition politique sans le président national de l’UDPS[4] ? Est-ce que Jose Kabila respectera l’accord politique du 31 décembre 2016.

Que sera l’opposition politique sans Etienne Tshiekedi ?

Une question que se posent les congolais en ce moment difficile. Que sera l'opposition en République Démocratique du Congo sans Etienne Tshisekedi ? Le rassemblement va-t-il poursuivre l’œuvre d’Etienne Tshisekedi ? Selon un analyste politique congolais disait lorsque leader de l’opposition ne sera plus là, il faudra voir quel chemin prendra l’opposition. D’après certains observateurs de la vie politique en #RDC[5], les changements pourraient s’accélérer car la mort d’Etienne Tshisekedi fragilisera l’opposition même son parti politique. De ce point de vue, le décès d’opposant, Etienne Tshisekedi, laisse un vide immense pour l’opposition congolaise. C’est une perte irréparable, il était un lutteur infatigable du rassemblement de l’opposition[6].

Joseph Kabila respectera l’accord du 31décembre 2016

Difficile de répondre à cette question.Mais selon, l’accord politique signé le 31décembre 2016[7], le président Joseph #Kabila devrait se retirer. à la fin de l’année 2017. alors que le principal intéressé reste silencieux sur ses intentions à briguer un troisième mandat et décide de ne pas s’exprimer sur ce sujet sensible[8]. De toute évidence, Joseph Kabila se trouve devant des observateurs avide de visibilité sur la devenir de la RDC. Au-delà de son ambition non encore affichée mais restant suggérée de postuler pour un troisième mandat que fera-t-il ?

Ferdinand LUFETE

Notes :

[1]Etienne Tshisekedi : né à Kananga (alors Luluabourg au Congo belge) le 14 décembre 1932 et mort le 1er février 20171 à Bruxelles, est un homme politique de la République démocratique du Congo (RDC), ancien Premier ministre du Zaïre (nom de la RDC sous Mobutu) et président de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS)

[2] La Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) est l'assemblée des évêques de la République démocratique du Congo. Sa fonction est d'harmoniser la charge pastorale de l'épiscopat national conformément aux prescriptions du décret "Christus Dominus" du Concile du Vatican II et selon les précisions apportées par les status de la Conférence même.

[3] Joseph Kabila , né le 4 juin 1971 à Hewa Bora II dans le territoire de Fizi (province du Sud-Kivu), est un homme d'État -congolais, président de la République Démocratique du Congo depuis 2001jusqu’aujourd’hui.

[4] UDPS : L' Union pour la Démocratie et le Progrès Social.

[5] RDC ; République Démocratique du Congo

