RIP CCCP à Noël

Chaque État a adhéré à l’Union Européenne selon ses volontés, et la volonté de son peuple, et aussi la volonté des membres d’origine. La preuve par l’absurde, c’est qu’un peuple, s’il le voulait, pourrait partir, le Brexit l’a démontré récemment.



J’ai deux remarques sur ce passage. D’abord, êtes-vous sûr que « les peuples » ont émis la volonté d’adhérer à l’Union Européenne ? Il me semble pourtant qu’un certain nombre de peuples interrogés par référendum ont dit « non ».... pas très loin d’ici même, non ?

Deuxième remarque : « un peuple, s’il le voulait, pourrait partir ». Encore faudrait-il qu’on le consulte !

Or jusqu’à preuve du contraire, la dernière fois qu’on a consulté le peuple français (2005, ça vous dit quelque chose ?), il a justement dit NON et « on » a fait voter le OUI par le parlement. Depuis, a-t-on demandé au peuple français, une seule fois, son avis ? J’attends la preuve du contraire...