Sanctions contre la Corée du Nord : les États-Unis menacent la paix

Certain que si on faisait un sondage sur les régimes en Corée, peu sauraient que la légitimité du premier Kim lui vient de son rôle de chef de la Résistance, ce qui pour les Coréens garde sa force, surtout après l’agression des Etats-unis, agression raciste aussi.

Parce que si certains trouvent des raisons à l’usage de la Bombe atomique contre des civils au Japon, alors que la guerre était perdue pour eux ( impossibilité de se ravitailler en pétrole par la Mer, les routes terrestres étant bien trop longues et incertaines) , on se demande quelle justification ils la trouvent contre la Corée, libérée des Japonais, qui ne les a pas agressés ... ils attaquent donc un pays pacifique, à la longue civilisation, - les Etats-unis n’en ont pas - et où d’ailleurs c’est l’URSS qui a libéré le Nord. Mais l’URSS n’a as occupé la Corée...ni la Nord ni le Sud.

Mais elle a une frontière avec la Corée alors dans un projet d’invasion et de pression sur l’URSS la Corée devient stratégique pour les Etats-unis, dans leur nature impérialiste.





Mais qui sait, pour reprendre l’idée du sondage, que la Corée ... du Sud a connu des dictatures militaires féroces, tuant des milliers d’ouvriers et d’étudiants lors de communes populaires,, et ces dictatures interchangeables ont été mises avec la volonté US ; donc ils ne sont pas du tout contre le dictatures, du moment qu’elles sont fascistes, et pas du prolétariat, ce qui évidemment change tout ?

En 1980 un occidental avec des cheveux non coupés à ras ne pouvait pas pénétrer en Corée du Sud : subversif ... bref une liberté qui s’arrête à la coupe de cheveux...ça fait pas long.





Ensuite, qui sait que lors de la Guerre de Corée les Etats-unis ont utilisé un armement atomique, pas seulement du « conventionnel ?

De cela des journalistes et militaires américains, qui avaient vu aussi Hiroshima, ont témoigné.





Ensuite, les Etats-unis ont perdu a Guerre de Corée, mais sont restés et l’occupent car la pays sous occupation militaire, ce n’est pas le Nord, c’est le Sud !





Donc libérez la Corée du Sud (où les GI violent des femmes et les Coréens se révoltent - enfin le peuple coréen , pas le pouvoir) !!





J’ai croisé des cinéastes coréens ... du Sud : 10 ans de prison ferme pour »film subversiff" et je parle d’il y a moins de 10 ans ....

La propagande agressive et l’ingérence US ont besoin de salir la Corée du Nord, parce que leurs propres actes sont justement criminels. La stratégie US est comme celle des nazis : taxer l’autre de tous les crimes, pour continuer sa politique de terreur et d’agression.





Par exemple pourquoi tuer des Noirs se fait-il quotidiennement aux Etats-unis par la Police sans que les médias ne s’en trouvent choqués ?





Mais pour la Corée,du Nord, en fait, la propagande US est en réalité mensongère, pas seulement un parti-pris. Tout est faux, ou presque.

Prenons les Etats-unis, où e trouvent les plus anciens prisonniers politiques du monde, Noir, Indiens...aucun crime à part celui de lutter. Plus de 1 % de la population est en prison ( record mondial) . Supposons que je dispose des moyens US : eh bien je ferais une campagne , je prendrais ces chiffres, quitte à la gonfler comme ils le font, et puis je dirais : ces 1 % sont des prisonniers politiques, voyez comme la liberté ’n’existe pas. Et puis je dénoncerais les bagnes, qui existent aux Etats-unis, etc etc et alors, tout le monde serait choqué ... c’est exactement ainsi qu’ils procèdent : ils prennent des faits, des chiffres, puis écrivent une histoire... mais pour la réalité,, la leur, on ne la connaît pas.