Saur-Mogila : le monument sera reconstruit avant mai 2017

Saur-Mogila, ce mot résonne dans toutes les têtes dans habitants du Donbass, et même au-delà, jusqu'en Russie. Cette colline si stratégique en 1943, lors de la grande guerre patriotique contre l'envahisseur nazi, et de ses supplétifs Ukrainiens, est un symbole fort de la résistance et de l'âme du peuple du Donbass. Ce lieu immortalisé par cette bataille contre les forces de l'axe, a été rejoint en 2014, dans le cœur des habitants, par la lutte acharnée qu'auront menée les milices populaires pendant cet été si meurtrier pour un peuple qui a dit, une fois encore, non à la barbarie et oui à la liberté !

De 1943... Cette sanglante bataille entre les hordes nazies et les troupes Soviétiques se déroula du 17 juillet au 31 août 1943. Elle coûta la vie à 23 238 officiers et soldats de l'armée rouge. Lors de l'occupation des oblasts de Donetsk et de Lugansk par les troupes nazies, respectivement 279 000 et 45 649 civils ont été tués par la soldatesque de l'axe.

...à 2014. En 2014, suite à la "révolution colorée", des manifestations et des référendums d'initiative populaire ont eu lieu dans le Donbass pour réclamer une autonomie régionale. Contre la volonté populaire et les bulletins de vote des habitants des oblasts de Donetsk et Lugansk, le régime putschiste de Kiev répond par la violence en y envoyant son armée de soudards, réprimer dans le sang ces voix discordantes.

C'est bizarre, mais tous nos moralistes de pacotilles, nous ne les entendions pas (et nous ne les entendons toujours pas aujourd'hui), pour dénoncer les crimes commis par le régime de Kiev contre des civils, des écoles, des hôpitaux etc...

La bataille de 2014 pour la colline (277,9 mètres de hauteur) de Saur-Mogila entre l'armée ukrainienne et les milices du Donbass libre s'est déroulée du 5 juillet au 26 août. Il n'y a, à ma connaissance aucun bilan officiel des pertes subies, aussi bien des soudards du régime de Kiev, que du côté des milices. Mais sans vouloir exagérer, et au vu des combats et des dégâts liés à ceux-ci, les pertes de chaque camp peuvent aisément se chiffrer en plusieurs centaines de morts et de blessés. 71 ans après leurs illustres aînés, les miliciens par leur courage et leurs sacrifices, ont par 2 fois repris cette hauteur stratégique aux envahisseurs belliqueux sur cette terre riche d'histoire et de traditions de résistances.

Chaque année, les autorités de la République de Donetsk organisent une cérémonie pour honorer la mémoire de ses héros qui sont tombés au champ d'honneur par 2 fois à 71 années d'intervalle.

Suite au combat de l'été 2014 et les très nombreux bombardements effectuées par les troupes de Kiev sur la colline, le monument a été en grande partie détruit.

Une bonne nouvelle est apparue hier, via un communiqué des autorités de la République populaire de Donetsk. C'est l'agence qui s'en est fait l'écho. Le monument va-être reconstruit, et les prochaines commémorations, à commencer par celles du 9 mai (chute du nazisme) auront lieu sur un site entièrement refait à neuf. Les travaux ont débuté au mois de novembre et seront terminés au mois de mai assure le ministre de la construction et du logement.

Terminons avec cette jolie chanson qui rend hommage aux héros du Donbass et à ses libérateurs lors des 2 terribles batailles de 1943 et 2014.

Sébastien Hairon, volontaire bénévole à Donetsk (DNR)