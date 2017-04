Serres de Zougres - La République Populaire de Donetsk fait rimer autonomie alimentaire et agriculture écologique

Le vendredi 7 avril, le chef de la République Populaire de Donetsk (RPD), Alexandre Zakhartchenko, est venu assister à la première récolte de tomates cultivées dans les serres de Zougres (à 30 km à l'Est de Donetsk) depuis le début de la guerre.

Photo : Igor Dyda

Une visite banale, me direz-vous. Eh bien pas tant que cela. Pour commencer, ces serres avaient été détruites à 40 % par des tirs de roquettes de Grad en 2014. Les serres ont donc du être réparées, et les cultures redémarrées depuis zéro.

Dans un contexte de blocus économique, et afin d'obtenir une autonomie alimentaire le plus rapidement possible, la RPD aurait pu opter pour la facilité, c'est-à-dire des cultures chimiques et des techniques dites « conventionnelles ». Mais au lieu de cela, et fidèle aux valeurs de la république, ces serres ont été remises en route en mode écologique.

Ainsi, les serres, qui sont chauffées directement grâce à l'eau chaude venant de la centrale électrique qui se trouve à côté (appliquant en cela un principe de permaculture qui veut que les déchets d'un système soient les matières premières d'un autre), sont des serres hydroponiques bio. Pas de pesticides ou autres produits chimiques dangereux.

Les plants de tomates poussent sur un substrat fait de fibres de noix de coco, et sont alimentées en nutriments par une solution délivrée séparément pour chaque plant. L'ensemble des paramètres comme l'humidité, la température, la ventilation, le taux de CO2, etc, sont contrôlés par ordinateur pour un résultat optimal.

Photo : Igor Dyda

Grâce à ces méthodes, dès cette saison, les 5 hectares de serres devraient produire 1 000 tonnes de tomates. Une autre serre, mais en culture sur sol, servira à faire pousser des choux. L'objectif est d'avoir 250 hectares de cultures sous serres et 26 000 à ciel ouvert (dont 100 hectares de vergers), afin de couvrir l'ensemble des besoins alimentaires de la république, de manière écologique et saine. Un projet ambitieux.

Et pour avoir pu goûter ces tomates, le moins que l'on puisse dire c'est qu'elles sont fermes et délicieuses, et pas acides et gorgées d'eau comme les tomates conventionnelles que l'on peu manger en Europe.

La réouverture de ces serres a aussi permis de fournir du travail à 80 personnes des environs. Et le développement de l'agriculture en RPD permettra de continuer sur cette lancée et d'offrir un salaire à de nombreux habitants de la république, tout en assurant son autonomie alimentaire.

De plus ces produits étant destinés au marché local, ils seront vendus via des circuits courts, et les fruits et légumes n'auront pas à parcourir des milliers de kilomètres pour parvenir jusqu'aux assiettes.

La seule partie un peu dommage est l'utilisation d'un substrat qui vient d'aussi loin (les noix de coco ne poussant pas dans la zone géographique proche). Mais nul doute que ce projet n'est qu'un début, et que la république va améliorer ses techniques agricoles pour les rendre de plus en plus écologiques au fur et à mesure.

Mais d'ores et déjà ces serres sont un bon exemple du fait qu'il est possible de marier autonomie alimentaire et alimentation saine, lorsqu'il y a la volonté politique et le soutien des autorités pour aller dans cette direction. Et l'on ne peut qu'encourager la RPD à poursuivre sur cette voie.

Après la visite, Alexandre Zakhartchenko a tenu une conférence de presse où il a répondu à toutes les questions des journalistes, y compris sur d'autres sujets que les serres de Zougres :

Christelle Néant

