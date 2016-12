Syrie - Eva Bartlett qui se trompe sur la forme mais pas sur le fond... Complotisme - Marie Peltier et son bouquin

@howahkan

et que le bon peuple, jamais responsable de rien à ses propres yeux, mon œil oui !! bien que ce soit lui qui en ne voulant jamais ni coopérer ni partager a bien créé les conditions de ce monde dément et atroce...

moi je dis, je paraphrase : que celui qui n’a jamais « péché » jette la première pierre..

et là ce sera peut être, enfin non sûrement moins drôle....car le fait que nous votions pour des déments ne fait pas du tout du bon peuple une oie blanche qui n’aurait rien à voir dans ce désastre planétaire vieux de environ 2500 ans , car c’est bien le bon peuple qui a créé le maître par ce refus de coopérer et de partager qui travaille alors pour le pouvoir du maître et accepte voir encourage à cause de son appâts du gain liés à sa peur de mourir et cette insécurité non comprise due à la competition justement la competition qui élimine et qui crée ces carnages aussi d’une manière ou d’une autre...

on ne va sûrement pas s’en sortir par la paix et le haut en fustigeant une minorité certes acteur du drame bien sur, alors que l’ultra majorité laisse faire et pire encore car de pas sa façon d’être avec les autres c’est a adire en conflit va créer les conditions du pire...

L’empereur essaye de tous nous attirer du coté obscur.....c’est banal mais me semble juste..