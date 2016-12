Trump, entre outsider et roi des oligarques

Les nominations de Donald Trump ne cessent de tomber, avec une grande constance : des personnes très riches, souvent venues du monde des affaires. Celui qui s’était imposé comme l’outsider de cette élection face à une candidate présentée comme celle des élites hors sol compose une drôle d’équipe pour répondre aux besoins des classes populaires. Pourquoi un tel malentendu ?

L’argent comme seul repère

En fait, et cela n’est guère surprenant, Donald Trump ne semble avoir que l’argent comme repère, chose assez inquiétante dans une époque complexe où les changements actuels nécessitent des chefs justement capables de remettre l’argent à sa place et de construire une vision de l’humanité . Même si Clinton proposait d’aller plus loin dans l’impasse actuelle, Trump finit par sembler devoir être pire qu’elle. Mais comment a-t-il pu passer pour un outsider, lui l’oligarque qui s’entoure d’oligarques pour gouverner ? En fait, cela n’est pas très compliqué à comprendre car cela était clair dès ses premiers succès et plus encore sa victoire finale en novembre et ceci en dit long sur les dérives médiatiques de l’époque.

Paradoxalement, pour un milliardaire venu de New York, Trump est apparu comme un candidat anti-système et élites . Sur le fond, il a tenu des propos s’éloignant de la doxa dominante, sur les immigrés ou le libre-échange, proposant des mesures chocs comme un mur à la frontière du Mexique ou des droits de douane à 45% pour les produits venus de Chine. Et cette différence de fond était amplifiée par une différence de forme encore plus forte par rapport aux propos ultracalibrés, pour ne pas dire robotiques, de Clinton, qui rendait ses outrances, aussi révoltantes soient-elles, finalement plus humaines et donc plus proches. Aussi grossier soit-il, Trump a sans doute gagné en refusant le politiquement correct