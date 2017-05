Trump-Erdogan : un rendez-vous manqué

Et les Kurdes syriens qui ont tenté l’expérience du Confédéralisme démocratique comme l’a défini Abdullah Ocalan, sont cuits ! Ils auraient dû prendre l’avis des amérindiens car ils ont une bonne expérience en matière de non respect des traités (il y en a + de 400 !) surtout qu’on compare souvent la résistance des amérindiens à celle du peuple palestinien ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/03/26/palestiniens-amerindiens-meme-flamme/

Maintenant, on apprend aujourd’hui même, cette INFO PRIORITAIRE par Duff source VT via R71 que : Israël et l’Arabie Saoudite ont infiltré des équipes d’assassins au Liban pour se débarrasser du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Et que Trump a commencé sa 1ère visite officielle de Zident par Ryad ! Vous pensez s’il en a rien à cirer du Herdogan. Surtout qu’ensuite il va à Jérusalem, Bethléem, Rome, Bruxelles. Le gars qui devait drainer le marais et couper la tête du Serpent que « tous » savaient être le régime israélien. Comme l’avait longuement analysé Jonas Alexis fin 2016 : La mafia khazare et ses marionnettes veut diriger le monde qui pourtant avait dit des choses très très justes. Comme : “Environ tous les 10 ans, les États-Unis ont besoin de s’en prendre à un petit pays de merde et de le claquer sur le mur, simplement pour montrer au monde qu’on ne rigole pas.”

Mais bon, on s’est fait lynché direct quand on a avancé que le candidat du peuple Trump était là pour s’en foutre plein les fouilles, et arrosé ces potes même s’il fallait appuyer sur quelques boutons. Le candidat du peuple... Comme Macron qui se prétendait « anti-système » et qui va nous péter les gencives, à nous les sans-dents, et même si on n’a pas veauter... C’est sûr qu’on va cracher du sang, et veauter aux législatives n’y pourra rien changer non ? Même pour Dieudo, ou Lalanne ou Ruffin. J’ai un peu envie d’aller me pendre avec l’élastique de mon slip moi... Bon, y’a du soleil dehors, et je vais pouvoir me venger sur les mauvaises herbes de mon jardin, comme un certain Pangloss...