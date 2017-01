TRUMP, l’homme qui murmure à l’oreille des entreprises américaines

Trump donne une leçon de patriotisme économique à Hollande et son successeur

Ce canard boiteux, que notre président Hollande n'aime pas, qu'il taxait d'olibrius mal élevé, vulgaire disait-il, qui ne devait jamais être président des Etats-Unis, vient de donner une leçon mémorable de gestion d'un pays, de défense des intérêts de la nation et de démontrer les faiblesses dont a fait preuve notre Président en partance.

TRUMP le mal coiffé, le mal aimé, l'avait annoncé et claironné, « je serai le champion de la lutte contre la délocalisation ».

Personne ne l'écoutait, personne ne le croyait, car ce qui paraissait impossible pour nos dirigeants, lui qui ne savait pas que c'était impossible, il l'a fait.

Avant que d'être président officiellement, à la date du 20 janvier.

En deux coups de cuillères à pot, sans esbroufe, sans grands discours, sans tractations interminables.

Il s'est simplement servi du vecteur Twitter.

Il a commencé par Géneral Motors, qui produisait des berlines au mexique à moindre coût et renvoyait la production vers l'Amérique.

Son message est clair, ''si vous continuez votre bisness, je vais vous imposer des taxes frontalières importantes''.

GM a pris peur, puis Ford, qui envisageait simplement d'investir 1,6 milliards de Dollars dans une usine de montage au mexique, a compris tout de suite le message, elle renonce le jour même à son implantation.

Puis c'est au tour de Toyota.

voilà son tweett :

Donald J. Trump

✔ @realDonaldTrump

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY ! Build plant in U.S. or pay big border tax.

19:14 - 5 Janv 2017

Résultat immédiat

TOYOTA N°1 du secteur automobile, fortement implanté en Amérique du Nord a pris peur, il fait volte face, il voulait transférer sa production en 2015 du Canada au Mexique. Il y renonce.

Hier il annonce investir 10 milliards de dollars en 5 ans aux Etats-Unis.

Jim LENTZ

« Tout le monde, est d'accord avec les objectifs de Trump de stimuler l'industrie et l'emploi aux États-Unis en partie parce que cela nous aide à vendre plus de voitures".

Toyota emploie déjà 40.000 personnes et compte ainsi créer 5.000 emplois nouveaux.

Il ne craint même pas de s'opposer à la Chine, et à sa politique économique déstabilisatrice qui exploite une main d’œuvre ouvrière pressurée pour envahir les marchés internationaux.

Il ose défier la Chine dit en tremblotant notre pleutre Union Européenne.

Et nous en France que faisons nous pendant que TRUMP met les pendules à l'heure chez lui.

Que Fait notre Hollande qui n'a rien compris à l'Amérique, ni à la Russie non plus.

Rien, enfin rien de positif, on laisse nos entreprises délocaliser à loisir, et les pays riches ou en développement acheter notre patrimoine sans sourciller, et je dirais avec notre approbation criminelle.

Des exemples il y en a à foison.

Venez en France, on vend tout, on brade même, notre patrimoine, notre savoir faire, nos spécificités un peu de notre identité, demain notre âme. Tout est à vendre, rien n'est protégé. Nous sommes ouverts à toutes les offres, tous les marchandages, toutes les compromissions.

J'ai mal et j'ai honte à la fois pour ce pays qu'il n'y a guère était le phare du monde et aujourd'hui est le souk ou tout se vend.

Quelques exemples parmi des centaines.

On va commencer par le dernier en date.

La vente du chantier naval de Saint-Nazaire

Le scandale du moment.

Nous possédons 33% des actions, avec un petit effort on aurait pu être majoritaire et tenir les manettes de cette superbe entreprise qui croule sous les commandes et est un fleuron du savoir faire Français.

Rien ! On reste inertes et veules, Les Coréens majoritaires sont placés en redressement judiciaire et vont céder ce chantier à l'Italien Fincantieri.

Hollande où es-tu, que fais-tu ? Rien !

L'Union Européenne interdit à l'état Français d'interdire les rachats.

Dis leur non ! Ose !

Un petit survol non exhaustif de nos entreprises Françaises délocalisées :

Décathlon - Chine

Karcher - Roumanie.

Seb - Chine

Renault - Inde

Cartier -Chine Sichuan

Dior Hemes Vuitton - Chine

Vous arrêtez un quidam sur les champs Élysées, vous lui demandez d'ôter tous ses vêtements fabriqués en Chine, vous le retrouvez à poil.

Nos entreprises :

- Alstom racheté par Général Electric

- L'aéroport de Toulouse Blagnac

- Le club Sochaux premier club Européen sous contrôle Chinois.

- Les Chinois encore chez Peugeot Citroën

Nos Châteaux, nos terres agricoles

- Les Chinois toujours qui en Bourgogne ont acheté un Grand cru sur deux.

- Dans le Berry, les Chinois insatiables achètent à prix d'or les terrains agricoles.

Puis le Qatar

- Entré au capital de Total

- Présent chez Lagardère et Véolia

- Possède le PSG

Les Saoudiens, nos chers amis décorés de la légion d'honneur par Hollande.

Ils possèdent une grande partie de la place Vendôme, et ont acheté les grand Hôtels.

Et nos politiques mouillés dans ces transactions complaisantes, recevant des subsides et des petits cadeaux, des montres à 85.000 euros comme récompense de leur appui, je ne vous donnerai pas les noms, ils sont trop nombreux, et de tous bords.

Alors que nous faudrait-il, un Trump Français qui aime son pays et refuse de le voir dépecer.

Peut-être !

Effarant, ce que le Qatar a acheté en France, un patrimoine magnifique, qui, ne nous appartient plus.

http://www.planet.fr/actualites-photos-ce-que-le-qatar-a-deja-achete-en-france.324173.1557.html