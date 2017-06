Trump & Macron à Paris : réunion terroriste sur les Champs Elysées le 14 juillet !

Ce n'est plus un secret pour personne. La rencontre entre Emmanuel Macron le guerrier français (aussi dit "Abou Macron Al Fransi") et Donald Trump le guerrier américain lanceur de Tomahawks (aussi dit "Abou Donald All Etats-Unis") va avoir lieu sur les Champs-Elysées, ce 14 juillet.

Dans la continuité de l'établissement du califat de la consommation, cette rencontre entre les deux guerriers va probablement passer par des discussions sur l'avenir de la Syrie et donnera lieu à une franche poignée de main (photo souvenir). Le tout accompagné par un magnifique défilé de forces armées françaises et américaines, engagées dans des guerres, parfois illégales, mais rentables.

Depuis le début du siècle, ces guerres ont notamment permis des « avancées majeures » telles que la relance de la narco-economie en Afghanistan ; La naissance de DAECH en 2006, suite à l’invasion de l’Irak de 2003 sur la base de preuves indiscutables ; Ou encore, la prolifération de DAECH en Lybie depuis 2011. De plus, de nombreux pays autorisent les américains à tester leurs drones, à l'exemple du Pakistan depuis 2004 ; 93 civils sur 94 morts en 2006 par frappe de drone (tableau) ; Ou encore du Yémen depuis 2010, avec 32 frappes l'année derniere.

En dehors de la guerre économique mondiale et permanente, la guerre la plus importante reste la Syrie. Qui n’est que l’étape préliminaire sur la route de l’Iran. L’Iran qui depuis le 17 février 2008 a créé la Bourse internationale iranienne du Pétrole, permettant de contourner le pétrodollars, ce qui doit quelque part, titiller l’alliance atlantico-wahhabite, en plus du différent religieux sunnisme/chiisme.

Ces « avancées » ont malheureusement coûté la vie à plus d’un million de civils, qui ne faisaient pas parti de l’ « Axe du Mal ». Donc innocents mais coupables d’être là, au mauvais endroit, au mauvais moment.

Malgré la mort de tous ces civils, Abou Macron Al Fransi c'était dit très déterminé à aider la branche impérialiste ; Lui qui s'était jadis placé, sous la miséricorde des institutions bancaires et financières, pour que les puissants lobbies médiatiques puissent guider son chemin directement au sommet de la province France. Ce Young Leader de la French American Fondation, toujours sous contrôle de l'OTAN (ndlr : Organisation Terroriste Anti Nations), reçoit donc le big boss Abou Donald All Etats-Unis pour son adoubement sur le sol de la province France, ce 14 juillet, jour de fête païenne symbolisant la libération de la France souveraine d'antan.

Le lieu de la rencontre sera symbolique. Les Champs-Elysées, nouvelle vitrine des attaques terroristes en France, après l'attaque du 20 avril 2017 et celle du 19 juin 2017 (l'attentat exécuté par un manchot aveugle surarmé qui a reussi à générer une fumée orange inexplicable par le procureur de République François Molins), va enfin recevoir une visite digne de ce nom. Le chef des représentants de la ploutocratie, son altesse le guide suprême Abou Donald All Etats-Unis va pouvoir contempler ce que la France est devenue, plus de soixante-dix ans après le débarquement de la révolution chewing gum coca.

A l’heure où Abou Macron Al Fransi s’apprête à faire sauter les vestiges du Code du Travail par ordonnances kamikazes, le guide suprême Abou Donald All Etats-Unis ne pourra qu’appuyer cette politique de destruction d'acquis sociaux anciens, qui ne sont qu’une source d’idolâtrie désuète pour les mécréants du nouvel ordre mondial.

Rappelons que l'avenue des Champs Elysées tire son nom des champs Élysées, le lieu des Enfers où séjournaient les âmes vertueuses dans la mythologie grecque.

Le problème dans l’histoire reste que les âmes vertueuses n’ont jamais été celles qui engendrent la perte d'autant de civils et donc, d'autant d'âmes innocentes.