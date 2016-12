Turquie : l’ambassadeur russe tué dans une attaque armée

@roman_garev

Un ex policier drogué au captagon par la CIA.

Synchro avec la résolution du CS de l’ONU, qui aurait du voir le véto Russe. Donc Russie=Coupable, OK ?

Synchro avec l’éléction définitive de Trump. Qui n’aurait pas du etre définitive...

Cerise sur le gateau, le coup du camion à Berlin....

Pourquoi Berlin ? Pour donner le change ?

Parceque c’est plus facile de faire des attentats à Paris et à Berlin, voila tout...

Pourquoi ?

Ben...Devinez ?

La raison subliminale de cela a impacter chez les crétins :

La Russie et Trump vont favoriser le terrorisme, au lieu de le contenir, comme nous bon Obama et bon Hollande qui fournissons des armes aux « rebelles/Al Nosra kifondubonboulo »

A mon avis, si Trump purge la CIA et si on vire Hollande, et les allemands Merkel, il y aura moins de terrorisme ! (Les britanniques ont déja viré Cameron, ils ont toujours été les premiers depuis 2013 dans ces affaires)

On parie ?