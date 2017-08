Turquie : la laïcité piétinée

Dans un précédent article je faisais état de la décision du gouvernement turc d’interdire l’enseignement de la théorie de l’évolution des espèces dans les écoles primaires et secondaires turques. Cela venait se rajouter à l’enseignement obligatoire de l’Islam sunnite dans ces mêmes écoles ainsi que l’augmentation exponentielle des écoles coraniques dans ce pays.

Un fait nouveau s’y est rajouté : il concerne une proposition de loi présentée par le gouvernement turc le 25 juillet dernier au Parlement turc. Cette proposition de loi vise à autoriser les muftis provinciaux et locaux à célébrer des mariages religieux. Ces mariages auront valeur légale.

Jusqu’ici, la célébration des mariages était une prérogative des officiers d’état civil. Beaucoup de musulmans passaient d’abord chez l’imam, mais seul le mariage civil était obligatoire.

Dans un article détaillé, l’Agence France Presse (AFP, article du 1er août 2017), en Turquie, les responsables religieux – dont les muftis – sont employés par le Département des affaires religieuses, le Diyanet, placé sous l’autorité du Premier ministre ; avec cette proposition de loi, le gouvernement verrouille encore un domaine de la vie sociale du pays.

Comme d’habitude, dans la Turquie de l’autocrate Erdogan, les critiques des partis d’opposition et des organisations féministes n’ont pas infléchi la position gouvernementale.

Il s’agit là, incontestablement, d’une nouvelle atteinte à la laïcité. La Turquie avance de plus en plus vers le néo-ottomanisme et l’islamisation de la société. Tout ce qui peut rappeler les valeurs promues par le fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk, est effacé, éradiqué et mis au ban de la société ; l’Europe s’éloigne de plus en plus, au grand dam des démocrates turcs qui subissent procès et mises à l’écart injustes.