Un enfant grièvement blessé et 10 maisons endommagées en 48 h dans la région de Gorlovka après des bombardements ukrainiens

La ville de Gorlovka et sa périphérie sont régulièrement soumises à des bombardements, mais ces dernières 48 h ont été marquées par des bombardements particulièrement lourds sur Zaïtsevo, Jeleznaya Balka et Dolomitnoye, qui ont endommagé 10 maisons et grièvement blessé un enfant à Dolomitnoye.