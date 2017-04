Venezuela : Énorme manifestation à Caracas contre les violences de l’opposition putschiste

C'est par une énorme manifestation pacifique à Caracas que le peuple venezuelien a répondu contre les violences de l'opposition putschiste. Ce 19 avril, des dizaines de milliers de venezueliens sont descendus dans la rue pour contrer la tentative de coup d'état violent menée par l'opposition d'extrême droite et lancée par Washington, alors que l'opposition réunissait à nouveau des milliers de manifestants appelant à la violence.

Il est significatif de constater dans les médias français le traitement unilatéral des événements aux Venezuela. Seules les manifestations de l'opposition - montées en épingle - sont traitées tandis que la mobilisation populaire -pourtant plus importante - pour défendre la constitution et la révolution bolivarienne est totalement censurée. Par ailleurs, alors que les violences sont exclusivement le fait de l'opposition, les victimes de ces violences sont imputées au gouvernement. Quand bien même il s'agit d'un garde national, d'un enfant dans un quartier populaire qui sont assassinés par les émeutiers de l'opposition. Ou alors qu'il s'agisse de victime de crime dont les responsabilités ne sont pas établis. Par ailleurs, il est sidérant de constater le deux poids deux mesures quant aux traitements de ces manifestations ultra violentes par comparaison à celles pacifiques rassemblant les travailleurs en France en 2016 contre la Loi Travail. Faut il rappeler qu'au Venezuela c'est tout au plus une trentaine d'individus ultra violents qui ont été arrêtes (et ce alors que des bâtiments publics ont été incendiés et que des armes ont été trouvées) tandis que ce sont bien des milliers de manifestants non violents, de syndicalistes qui ont été nassés puis arrétés arbitrairement dans une France sous Etat d'Urgence. Et plus d'un milliers d'opposants ont été condamnés dans des procès qu'il faut bien qualifier de politiques.

Maduro : les états Unis ont donné le feu vert à un coup d'état contre le Venezuela