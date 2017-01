Dans l'escalade des sanctions Vlad tient le bon bout.....mais, en fait, c'est pas comme cela que j'avais commencé le présent billet...Non je voulais parler de l'"Obama's presidential grace"..... Je disais avant que l'actualité ne rattrape mon sujet :

- Les paris pour les "nominés sont ouverts"......Il s'agit bien entendu de celles et ceux qui sont pressenti(e)s pour être "gracié(e)s" par Obama dans les dernière minutes de sa présidence. "Or sous tous les cieux, sans vergogne, c'est un usage bien établi, dès qu'il s'agit" 1 de passer le relais présidentiel à l'autre Parti, il est de bonne guerre de plaire à quelques copains (ayant mal tournés) ou bien de glisser une peau de banane (de république du même nom) à son successeur. Par exemple, Bill Clinton n'avait-il pas fait en sorte de gracier son propre demi-frère, condamné pour traficotage de kiff2 ? N'avait-il pas aussi signé, en tant que "partie prenante US", le Statut de Rome à la CPI 3(ce que Bush s'est empressé d'annuler) ?

Pour Barack, avant de spéculer sur un palmarès des candidats au tapis rouge et aux marches du podium, il faut bien reconnaître qu'il a fait, comme Bill avec la CPI, un grand coup à Donald en s'abstenant, au dernier vote du Conseil de Sécurité, sur les Colonies Israéliennes (merci Samantha). C'est de bonne "intivada". Mais que Vlad pirate et irrite Hillary : "là je ne bande plus4" (se dit Barack en aparté) et patatras : des sanctions !..... alors qu'aux USA, Kennedy a été assassiné probablement pas les siens, que Nixon a certainement couvert les "espions" du Watergate, que la NSA espionne ouvertement ses propres alliés de l'Otan, Barak se révèle enfantin !.... Ce sont des vilaines manières à la poupée Barbie..... mais cela tourne au néo-Macarthisme du plus dangereux... Devrait-il réellement sauver sa peau, l'Obama ?........ Il faut se souvenir de la manière dont il a traité, lui-même, la même Hillary il y a 8 ans dans "leurs primaires"5 !!! Pour éviter d'être assassiné n'a-t-il pas dû la prendre comme Secrétaire d'Etat ???? Non Vladimir tient le bon bout en attendant le 20 janvier...... !

Ce qui laisse un délai à Barack et me permet d'en revenir aux nominés potentiels..... Le lieutenant Calley de My Lai ferait bien l'affaire à moindre coût : trop tard, il a "déjà" purgé sa peine, depuis belles lurettes ! Mais ne dit-on pas que des My Lai, "ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers" 6 ? et que Mac Namara ne s'est jamais retrouvé, de son vivant (ni posthume), devant une Cour Pénale Internationale ? Alors.. ?.. C'est vrai qu'Obama en 2016, "n'a rien vu à Hiroshima7" et n'a pas cru bon d'initier le rituel de la repentance vis à vis du "premier et injuste agresseur" japonais. Trois années de guerre après Pearl Harbour, il y eut, là-bas, environ 200.000 morts civils...... Etait-ce le prix à payer ? Madeleine ?... Ton avis ?... Dis-le seulement !!!!. André Malraux n'a-t-il pas dit : "La guerre d'Espagne nous a appris qu'on peut avoir raison et perdre la guerre" ? Hiroshima nous aurait-il appris qu'on peut avoir tort et gagner la guerre ?

Mais trêve de badineries... revenons à nos moutons !!!! Et arrivons en à Abou Grahib, Lynndie England et Charles Graner, c'était 3 et 10 ans de prison en 2005... c'est donc (encore) déjà du passé.... Et comme dirait Bachar El Assad : "il y a l'avant et l'après"8 Abou Graïb. Et puis Guantanamo...n'avait-"il" pas dit qu'"il" fermerait Guantanamo.... ? Donc là aussi on peut toujours "courir après" pour "l'après" ! Il y a bien entendu Hillary... mais "il" devrait lui donner sa grâce, d'une certaine manière, de façon anthume puisqu'on est toujours dans l'"avant" qu'elle ne soit mise sous les verrous par Donald... Mais il y en a encore d'autres "nominés"... Snowden, par exemple... Ce serait génial !.... Car, au deuxième degré, ce serait faire "ch..." Hillary, tout en retirant une épine des pieds à Vlad et au FBI.... Il y a aussi Assange.... même s'il n'est pas recherché par les USA (Ah bon ? Il est recherché par les USA ! Mais pourquoi Assange ? .... un peu comme : "Pourquoi les coiffeurs, mais oui, pourquoi les coiffeurs.9.. ?..).... Ce serait incroyable s'"il" le graciait... Il y a aussi Manning... si "il" ou "elle" n'est pas, entre temps, "suicidé(e)". Il y a Thierry Meyssan, le roi du complot.... en quelque sorte l'"alter ego" de Diana Jhonstone qui a commis, elle, la "Reine du Chaos"... mais elle n'est pas encore sous mandat d'arrêt, elle !.... Il y a aussi Roman Polansky, lui, il a eu le tort de mettre en scène un roman qui "aurait démontré" que le "nègre" de Tony Blair (un copain à Bill et Hillary) a été "suicidé" pour avoir découvert ("je te le donne Emile")10, que tout ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existées serait purement fortuite (car en fait ne s'agirait-il pas de la "négresse" de Dallaire et de Carol Orff, Sian Cansfield, suicidée, elle aussi, comme dans un film de fiction... ?). Finalement, pour moi, le mieux placé, c'est malgré tout Viktor Bout11 : "Amusement de Vlad, tranquillité d'Hillary".... à propos de ses liens dans le trafic de diamants, de coltan et autres minerais du sang de la RDC, via le Rwanda ("Sylver Back Air Gargo" de Janette Kagame), Susan Rice, Halliburton et la Fondation Clinton....

Mais n'empêche, en attendant, Vlad semble tenir le bon bout !..... Donc, la santé de Donald risque de poser des problèmes... pas vrai.... ? La seule question est de savoir si ce sera avant ou après le 20/01/2017.