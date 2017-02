A la Télé, pas de pitié...

Au lendemain du flop de l'émission de Patrick Sébastien, le Grand Burlesque, le flip s'installe... Règlements de compte digne d'Ok Corral...

Hier soir, confortablement installé dans mon fauteuil, j'attendais patiemment un film. Pour passer le temps, je zappais comme souvent afin de voir ce qu'il y avait de navrant ou de marquant dans nos chaînes adulées...

Yann Barthès dans son émission le Quotidien déglinguait déjà Patrick Sébastien suivi de près par Laurent Baffie qualifiant ses chansons de noms d'oiseaux divers et variés. Ambiance. Rapides à dégainer ! PIF dans le PAF (1), tous les coups sont permis...

Pas d'avenir donc pour le Grand Burlesque que je n'ai pas regardé. Du coup, piqué par la curiosité engendrée par le grand flop, j'ai jeté un œil sur You Tube. C'est effectivement d'une "Beaufitude" rare. Mais ce qui m'étonne, c'est que bon nombre d'émissions de télé réalités ou prime-time sont du même niveau. En effet, que penser des émissions de Cyril Hanouna, de Yann Barthès, et de beaucoup d'autres, y compris le feuilleton "Plus belle la vie" ?

L'engouement pour cette saga est incompréhensible. Comment se passionner pour des histoires sordides de familles composées, recomposées ou décomposées ?

Comment beaucoup de gens au quotidien décomposé et bien terre-à-terre peuvent-ils s'évader en regardant "Plus belle la vie" ? Près de 5 millions d'addicts quand même. Allô Docteur ...

Pour revenir à Patrick Sébastien, il est vrai que je ne suis pas un amoureux de ses chansons. Le côté festif/beauf m'a toujours gonflé en général. En revanche et à son actif, au travers de son émission le Grand Cabaret, il présentait des numéros artistiques superbes, mettant en valeur des artistes méconnus.

Ceci étant posé, si on examine la longue liste des émissions de télé réalité, on oscille entre consternation et répulsion. Entre Koh Lanta, l'île des vérités, les Marseillais, les Ch'tis ou l'amour est dans le pré, on se demande qui peut bien regarder ce genre de navets. Côté culturel néant abyssal, et côté éducation zéro pointé. Reste le côté voyeur et sexo/érotico qui doit attirer tout un tas de frustrés rêvant de contrées paradisiaques peuplées de Bimbos siliconées et de mâles abdos façons tablette de chocolat.

Édifiant. Le QI moyen de la population n'est pas près d'augmenter. Jacques Chancel, Pierre Tchernia, revenez s'il vous plaît...

Côté audimat et chiffres, j'avoue que je suis perplexe. 98,5 % des foyers de l'hexagone possède une télévision. Énorme. De l'autre, le CSA affiche des chiffres d'audience qui ne sont pas en adéquation avec le nombre de postes. En effet, TPMP d' Hanouna a totalisé hier 1,6 million de téléspectateurs, ce qui est peu en rapport avec les 50 millions de gens qui regardent la télé chaque jour. (2)

C'est même assez nul. Cela prouve que les chaînes devraient revoir leur copie. Car, si peu de gens regardent ce genre d'émissions, pourquoi les conserver ? D'un point de vue commercial, c'est étrange. On dirait que plus c'est voyeur et grossier, plus les chaînes poussent la diffusion.

Côté salaire, les présentateurs ne sont pas à plaindre. On parle beaucoup des politiques, mais les animateurs, c'est pareil. Outre des salaires oscillants entre 20 000€ et 300 000€ mensuels, il faut considérer que c'est quasiment de l'argent de poche. En effet, quand ils sont sur un tournage ou en déplacement, c'est la production qui paye les frais de transport, d'hôtel, de nourriture, etc. Sans compter bien entendu les invitations multiples.

Pas si mal. A contrario, il est vrai que le stress est omniprésent dans ce genre de profession. Outre le fait de se faire déglinguer par le collègue, la chaîne peut aussi vous remercier du jour au lendemain à cause d'un flap ou d'un dérapage. C'est le revers de la médaille. Le prix à payer pour exercer cette profession ou le blindage est requis.

Je pense que beaucoup de gens souhaiteraient des émissions d'un niveau un peu plus élevé. Entre des conférences sur la théorie des quanta et les émissions d' Hanouna, pourrait-on avoir un juste-milieu ? (3)

PIF : Paysage Internet Français. PAF : Paysage Audiovisuel Français. (1)

http://www.lefigaro.fr/medias/2015/01/31/20004-20150131ARTFIG00003-50millions-de-francais-devant-la-tele.php ; ; (2)

http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/television-pour-70-des-francais-c-etait-mieux-avant_23a558b6-57ed-11e6-98a4-dbf21a4a1aeb/ ; (3)