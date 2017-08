BuzzFeed Jourdain Sénécat DECODEX & Pénélope Gate

BUZZFEED JOURDAIN SENECAT DECODEX & Pénélope Gate

Embarquement pour un voyage virtuel sur internet à travers un zoom sur le site BuzzFeed News, créé aux États-Unis comme un vulgarisateur d'actualités dans les sphères numériques et digitales, il a atterri dans notre pays fin 2013. Certains objecteront qu'il ne s'agit que d'un simple média de divertissement, évidemment, mais il faut considérer que la cible de ce type de divertissement s'adresse à un jeune public. Il est donc dangereux que des journalistes jouent aux apprentis experts en abordant un thème complexe comme la politique car leur influence contribue à façonner l'opinion de cette jeunesse.

Quelques titres de sujets d'articles pour le moins détonant afin d'évaluer la vacuité des propos abordés par ce média :

« Mon appart est hanté par le fantôme d'un enfant, et je ne sais pas quoi faire ».

« 23 choses que vous devriez absolument savoir sur vos seins ».

« Voici ce que vous devez savoir avant d'utiliser les patchs anti-points noirs ».

« 9 problèmes de sexe bien réels pour les lesbiennes ».

« 18 situations que seules les petites poitrines peuvent comprendre ».

Il est donc particulièrement choquant de voir un site internet comme celui-ci prétendre diffuser des articles traitant du Pénélope Gate ou de la pédophilie. Des articles n'ont aucune autorité en la matière mais ils ont pourtant été relayés par un site comme arretsurimages.net géré par le journaliste Daniel Schneidermann, qui prétend analyser les médias avec un regard critique et indépendant.

Une théorie existe autour de l'affaire du Pénélope Gate désignant un certain nombre de protagonistes comme ayant jouer un rôle prédominant dans l'éviction subie par François Fillon avec l’assentiment de la justice et des médias.

La source de cette scandaleuse théorie du complot émise grâce au réseau internet a été traqué jusque sur facebook par les brillants journalistes d'investigation de BuzzFeed. Ils ont pu retrouver la trace d'un compte facebook répondant au nom de Michel Jacquet, auteur d'un commentaire évoquant la relation CAZENAVE/GANTZER/MACRON/HOLLANDE et Le Canard Enchaîné. Le compte facebook au nom de Michel Jacquet est toujours en activité. Il présente un profil avec la photo du visage d'un homme ayant la cinquantaine, vivant aux alentours de Marseille.

Le scénario présenté par monsieur Jacquet a été repris par un ancien journaliste de l'Express, Renaud Revel, puis publiée sur son blog au mois de février car il avait jugé qu'une partie de cette théorie était plutôt pertinente, mais il n'y avait ajouté aucun élément nouveau. Puis, il a rapidement supprimé le billet de son blog à la suite de l'article écrit par Stéphane Jourdain et diffusé sur BuzzFeed. Une censure relativement néfaste car le débat méritait d'être posé publiquement, l'intention de Renaud REVEL était donc louable et légitime avant qu'il ne se rétracte.

BuzzFeed France, la version française du site américain est née le 4 novembre 2013, il couvre des sujets d'actualités divers mais non spécialisés. Parmi leur succès, « Les citations d’Eric Zemmour transformées en posters pour vos toilettes » ou un quizz sur le thème de « Ces phrases viennent-elles du livre de Trierweiler ou de Cinquante nuances de Grey » ? De quoi ravir une foule plutôt attirée par une presse people voire divertissante mais certainement pas des férus de politique. De plus, est-ce qu'un journaliste produisant un tel travail est en capacité de mettre en perspective tous les éléments d'une affaire telle que le Pénélope Gate ? Visiblement, non, puisque le rédacteur en chef de BuzzFeed France, devenu responsable, Stéphane Jourdain, a montré ses limites. Il s'est contenté de dire que tout était faux, sans l'once d'une vérification. En substance, pour Jourdain, il s'agit d'un fantasme monté en boucle par les réseaux tentaculaires de l'extrême droite française.

L'« investigation » de Stéphane Jourdain se résume à quelques brefs « entretiens » avec Renaud Revel et Gaspard Gantzer. Quant à Michel Jacquet, il n'a pas souhaité répondre à ces sollicitations. Pareillement, et c'est son droit, car tout ce charivari pour un commentaire sur facebook est assez troublant. Auprès de BuzzFeed, l'un des protagonistes, Gaspard Gantzer, s'est contenté de nier en bloc les soupçons portés à son attention alors que Renaud Revel a ensuite supprimé de son blog le billet évoquant la théorie Jacquet. Quelle étrange réaction pour ce qui a été qualifié de « pétard mouillé » par Jourdain.

Le domaine de prédilection de Stéphane Jourdain étant la musique électronique, non la politique, il est étonnant que l'on puisse accorder autant de crédit au ton caricatural de son article, méprisant à l'égard de ceux qui pensent différemment et qui ne sont pas forcément tous issus de l'extrême droite. De plus, Jourdain n'évoque pas le précédent de l'affaire JOUYET/FILLON en 2014 qui démontre comment le pouvoir manipule les médias et non l'inverse, comme avec les scandales plus récents de FERRAND et BAYROU, tous deux la primauté du Canard Enchaîné. Avec BuzzFeed, nous sommes en présence du néant journalistique, dangereux et nocif pour les lecteurs. Et ce poison est directement inoculé dans l'esprit de nos enfants.

Stéphane Jourdain pense qu'il suffit d'affubler une personne par un sobriquet tel que celui de complotiste pour discréditer l'argumentation de son message. Alors mettons à l'épreuve son système de pensée avec la mise en situation suivante, si une personne de l'extrême droite devait nous affirmer que la feu ça brûle et que nous refusons de lui reconnaître ce fait reconnu, par simple suffisance ou pour suivre l'opinion publique, alors nous devrions simplement lui rétorquer : complotiste. Le tour est joué, non seulement vous avez redéfini la réalité en un clin d’œil grâce à votre subtile réponse mais vous obtenez aussi plus ou moins l'assurance d'apaiser le bruit causé par cette idée polémique. En général, les personnes se découragent relativement vite face à ce genre de comportements obscurantistes et finissent elles aussi par rejoindre ceux qui représentent la doxa dominante, ceux qui luttent contre la réflexion et la libre pensée. En agissant de la sorte, vous méprisez les faits, la vérité, le bon sens, la logique, et vous manquez de respect à votre interlocuteur, pensez-y.

En un sens, il est vrai qu'une simple marque En Marche ! a fait ses preuves en permettant à des citoyens français de devenir députés alors que précédemment certains d'entre eux avaient subi de cuisants échecs en représentant d'autres partis. Est-ce pour autant que leur discours est rendu intelligible par l'étiquette En Marche !? Absolument pas. Stéphane Jourdain, comme tant d'autres, se complaît également à pointer du doigt les citoyens français appartenant à certaines mouvances politiques et dont l'influence altéreraient forcément leur jugement et leur sens du discernement. Ces « complotistes extrémistes » ne savent déjà pas choisir la bonne enveloppe à glisser dans les urnes alors comment pourraient-ils être en capacité de raisonner autrement qu'en éructant des complots ? Ce procédé classique est usité par nos médias, intellectuellement contre productif et d'une fainéantise intellectuelle sans nom mais bougrement efficace auprès des masses qui n'ont d'autres choix que de subir ce bien triste lessivage. Cette technique permet ainsi de diviser l'opinion publique sur la base d'élément factuel inabouti et faux.

Un débat d'idées doit se fonder uniquement sur un échange basé sur des connaissances, un savoir, une expérience, sur des faits, non pas sur des considérations discriminatoires et irrespectueuses à l'égard de l'interlocuteur. Pour un travail comme celui-ci, une sommaire approche scientifique est nécessaire, consistant à se focaliser sur la convergence des faits formant un faisceau qui pointe dans une seule et même direction, ce que nous cherchons. Plutôt que de s'attarder à invectiver les opposants à la pensée dominante, Stéphane Jourdain devrait suivre cette lumière en compagnie de Daniel Schneidermann qui semble s'être égaré sur son site arretsurimages.net. Ces deux tentatives très maladroites de désinformation sont la réponse offerte à ce type de théorie dérangeante. Pourtant, Michel Jacquet semble être un citoyen français tout à fait respectable et ne présentant aucune accointance avec le Front National. Cet homme a simplement exercé son droit à la liberté d'expression en partageant un message avec ses amis sur facebook. Un commentaire dont il n'est pas l'auteur puisque la source est un dénommé « Léon ». Bizarrement, pas un mot sur cet autre intriguant issue de la planète facebook, Léon, serait-ce le tueur d'élite tout droit sortie du film de Luc BESSON ? Est-il du FN ? Issue de la facho-sphère ? Est-il un terroriste ?

Pour plus d'informations sur le Pénélope Gate et la « théorie JACQUET » il faut se rendre sur PG1, PG2, PG3. Vous y découvrirez le profil de Michel Jacquet et de son ami Léon.

Un second article provenant du site BuzzFeed intitulé : « L'extrême droite s'en prend à une exposition qu'elle juge ''pédopornographique'' », vient confirmer la tendance évoquée ci-dessus. En effet, formater les esprits à la doxa dominante, principalement ceux des jeunes. Une opinion différente est une opinion extrémiste. L'auteur de cet article n'est pas un inconnu du milieu, il s'agit d'Adrien Sénécat, journaliste chez BuzzFeed France puis journaliste chez les décodeurs du Monde (aka DECODEX). Adrien Sénécat, l'un des juges de paix de l'information au journal Le Monde, s'est livré à un exercice de manipulation classique. En reprenant diverses citations provenant de l'extrême droite sur internet, qui ont jugé inappropriée et choquante l'exposition picturale organisée par la Friche Belle de Mai à Marseille durant l'été 2015, il a ainsi détourner les regards du sujet sensible : la pédophilie.

Adrien Sénécat appartient au groupe des décodeurs chargé de développer le DECODEX, un outil de référence pour accompagner l'internaute soucieux de « vérifier les informations qui circulent sur internet et dénicher les rumeurs, exagérations ou déformations ». L'équipe du DECODEX est composé par 12 personnes dont 2 coordinateurs, 4 journalistes, 4 datajournalistes, 1 développeur et 1 graphiste et designer de l'information. Cet outil est même devenu un plu-gin téléchargeable sur le navigateur internet. N'existerait-il pas une sorte de conflit d'intérêts entre un journal qui produit de l'information et qui se fait également juge de la fiabilité de l'information délivrée par ses pairs ?

Que dit DECODEX concernant les sites @si, BuzzFeed, Le Monde et Agora Vox ? Une présentation succincte et classique pour les trois premiers médias cités mais concernant Agora Vox la description se distingue notablement comme un avertissement envers les lecteurs :

« Une plateforme participative qui n'est pas orientée idéologiquement, mais de nombreux contributeurs du site s'en servent notamment pour relayer des théories conspirationnistes ».

Le décor est planté, les utilisateurs d'Agora qui font le succès de ce concept « journal-citoyen » nuisent aussi à sa crédibilité selon le DECODEX. La liberté d'expression offerte à chaque personne par Agora Vox permet à chacun d'exprimer ses idées. Cela semble être une entrave au conditionnement exercée par la doxa dominante à laquelle appartient le journal du groupe Le Monde et son DECODEX. Enfin, une dernière référence négative est jointe au travers d'un lien orientant vers un autre site qui souligne d'emblée qu'Agora Vox « s'est transformé en hub des théories conspirationnistes ».

Les convictions de ces journalistes sont tellement inébranlables et pertinentes qu'ils ont recours aux propos d'autrui pour les exprimer. En effet, DECODEX se sert d'un autre site labellisé par ses soins pour décrédibiliser Agora Vox. Pas étonnant de voir le même procédé usité par Adrien Sénécat, à l'instar de Stéphane Jourdain qui, dans son article, critique ceux dont les idées sont taboues ou polémiques à l'égard de notre système. C'est pourquoi Adrien Sénécat n'a pas dénoncé le contenu de l'exposition à caractère pédophile puisqu'il a conclu sa litanie inepte par ces quelques mots :

« Avant cela, l'exposition et ses deux auteurs ont très peu fait parler en France. Seul un blogueur Shige, parlait en mars dernier le travail de Stu Mead, en le saluant : ''On me dit que les images de Stu Mead évoquent la pédophilie, l'inceste et de nombreuses déviances. Je ne vois rien de choquant dans son art, et j'ai même la conviction qu'il est innocent des reproches les plus sordides que l'on peut formuler à son encontre'' ».

Merci au blogueur Shige qui est tout à coup devenu une source viable d'information alors que le premier conseil du responsable de DECODEX, Samuel Laurent, est de bannir l'information provenant des blogs au privilège de celle diffusée par les grands médias mainstream possédant des effectifs qualifiés et d'importants moyens. D'autant plus que la fameuse source d'Adrien Sénécat est maintenant inaccessible, le blog de shige ayant soit été désactivé ou supprimé. Personnellement je n'ai guère envie de décrire ces fameux « tableaux », plusieurs photos sont disponibles par le biais de Google Images, sans filtre, visible par n'importe qui, chacun peut se faire son propre avis. Il n'a jamais été nécessaire d'être une critique d'art ou un journaliste pour partager les émotions que vous procure une simple image. Samuel Laurent a été invité par Daniel Schneidermann à s'exprimer au sujet du controversé DECODEX sur @si avec comme intervenant le journaliste devenu député, François Ruffin.

Petit rappel : durant l'été 2015 a été organisé une splendide exposition « Berlinhard » dans une salle de la Friche Belle de Mai, à Marseille, et programmée par l'association Dernier Cri. Deux allemands, Reinhard Scheibner et Stu Mead, ont partagé leurs travaux, de nombreuses peintures illustrant explicitement des scènes de pédophilie, des relations incestueuses, sans parler de la zoophilie. Les toiles sont de nature explicites, imaginez le genre de discussions que cela peut provoquer parmi les visiteurs. Une journaliste des Inrocks a pondu un article très décevant et stigmatisant sur ce sujet pour condamner, non pas l'exposition, mais les critiques à l'encontre de cette manifestation artistique, au prétexte qu'elles proviendraient manifestement de l'extrême droite. Aucun commentaire n'a été porté sur le contenu des tableaux à l'instar d'autres médias qui ont stigmatisé ceux qui osaient émettre des avis négatifs sur ces travaux « artistiques ». Aucun d'eux n'a su répondre à l'intérêt que pouvait susciter pareille représentation picturale chez le profane ou l'observateur averti. La vilaine Lulu de Yves Saint-Laurent s'inscrit également dans cet art qui symbolise à lui seul le niveau de régression de notre civilisation. Les Inrocks, @si, BuzzFeed, Le Monde, ont tous agi de concert en vilipendant les citoyens qui se sont insurgés contre le contenu de certaines œuvres présentées lors de cette exposition.

Pourquoi la censure/rectification a t-elle été seulement assurée par Renaud Revel, non pas par @si, BuzzFeed ou Le Monde, ceci malgré des demandes répétées auprès du site BuzzFeed de Stéphane Jourdain. Dans la déclaration des devoirs et droits des journalistes, à Munich en 1971, n'est-il pas question de « rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte » ?

Sources :

Buzz Feed : https://www.buzzfeed.com/adriensenecat/exposition-marseille-attaquee-extreme-droite?utm_term=.fc7Y75k4#.ubaLQOGP par Adrien SENECAT, 1 septembre 2015.

Arrêts sur image @si : https://www.arretsurimages.net/chroniques/2015-09-15/Offensive-de-la-fachosphere-contre-une-expo-d-art-contemporain-a-Marseille-id8028 par Alain KORKOS, 15 septembre 2015.

Buzz Feed : https://www.buzzfeed.com/stephanejourdain/sur-facebook-des-militants-de-droite-fantasment-le-role-de-m?utm_term=.qqXjPDKq#.dk7gRdKJ par Stéphane JOURDAIN, 14 février 2017.

Arrêts sur images @si : http://www.arretsurimages.net/breves/2017-02-15/Fillon-Hollande-Renaud-Revel-supprime-un-billet-douteux-Buzzfeed-id20448 par la rédaction, 15 février 2017.

Les Inrocks : http://www.lesinrocks.com/2015/09/01/arts/la-friche-belle-de-mai-dans-la-ligne-de-mire-de-la-fachosphere-11770902/ Claire Moulène, 1 septembre 2015.

FD FreeDemocracy