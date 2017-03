Florian Philippot vs Christophe Ono-dit-Biot : intox sur le Brexit et le Toblerone

Bonjour,

.

Malgré le Brexit, le Royaume-Uni affiche la plus forte croissance du G7

http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/01/26/malgre-le-brexit-le-royaume-uni-affiche-la-plus-forte-croissance-du-g7_5069680_3234.html

.

Brexit : jusqu’ici tout va bien - Libération

http://www.liberation.fr/planete/2017/01/16/brexit-jusqu-ici-tout-va-bien_1541248

.

Malgré le Brexit, l’économie britannique se porte bien - Economie Matin

http://www.economiematin.fr/news-malgre-le-brexit-l-economie-britannique-se-porte-bien

.

Contrairement aux attentes post-Brexit, l’économie britannique a le vent en poupe

https://fr.sputniknews.com/economie/201701031029451738-brexit-economie-britannique/

.

Brexit : l’économie britannique est-elle prête au grand saut dans l’inconnu ?

2% de croissance en 2016 et une prévision équivalente pour 2017 d’après l’Office of Budget Responsibility (OBR), organisme de prévision économique attaché auprès du gouvernement britannique. La France et bien des États européens rêveraient de tels chiffres.

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/03/13/20002-20170313ARTFIG00241-brexit-l-economie-britannique-est-elle-prete-au-grand-saut-dans-l-inconnu.php

.

L’UPR propose aux français que se rêve devient réalité en rompent avec la politique désastreuse des institutions européennes.

.

L’UPR est le seule parti politique de proposer aux français, sans ambiguïté et sans détour (Plan A , Plan B), de sortir de l’UE de l’Euro par l’article 50 et de l’OTAN, et pas comme certains autres partis politique qui proposent aux français un référendum (c’est une perte de temps et encore il faudrait organiser se référendum) voire par un Plan A si non Plan B, de renégocier etc.

https://www.youtube.com/watch?v=UPpXKtSJcRI

.

http://www.upr.fr