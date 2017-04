Haro sur Marine Le Pen !

CONTRE ELLE, LA MACHINE DE GUERRE POLITICO MEDIATIQUE EST EN MARCHE.

Cette machine de guerre est en marche contre tous ceux qui sont un danger pour MACROLLANDE. Hier Fillon aujourd'hui Marine Le Pen. Demain matin MELENCHON. Et oui, le tribun avance trop vite, il menace MACRON qui s'en prend directement à lui dans ses derniers meetings et Hollande sur 'Le Point' met en garde contre le programme de Mélenchon.

http://www.le100.fr/2017/04/francois-hollande-tacle-les-falsications-et-le-spectacle-du-tribun-jean-luc-melenchon.html

http://www.ouest-france.fr/politique/francois-hollande/les-mots-durs-de-hollande-l-encontre-de-melenchon-4932959

En ce qui concerne marine Le Pen,

les prémices auxquelles vous avez assisté jusqu'à présent, ce ne sont que les hors d’œuvres. Les interrogatoires de certains journalistes, leurs allusions perverses, les amalgames fantaisistes, les interventions judiciaires qui tombent à point nommé, broutilles, à côté du plat de résistance qui est mijoté.

Voila ce qu'osent certains,

les électeurs qui votent Le Pen sont des étrons

c'est contre cela qu'il faut se révolter

On vient de commencer avec le vel' d'Hiv.

De Gaulle, Mitterrand, Malraux, de nombreux historiens avaient le droit de dire ce qu'elle a dit, mais pas la fille de Le Pen. Condamnée au nom du père et du mauvais esprit.

On continue avec la demande de levée de son immunité parlementaire, à quelques jours du vote, rien ne les arrête

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/04/14/97001-20170414FILWWW00024-assistants-parlementaires-les-juges-demande-la-levee-de-l-immunite-de-marine-le-pen.php

Des ''Musiciens'' s'en mêlent aussi

Les deux groupes de rock, No One Is Innocent et Darcy, sortenten collaboration « La Marine », « Crève crève crève fille de putain, crève » « La Marine se prend pour Marianne. Mais si tu veux finir dans l’urne, il faudra te cramer. »

je vous laisse déguster

Pas de tribunal pour des appels au meurtre ? Si c'est contre le FN tout est permis.

HOLLANDE le "Démocrate"ne fera pas la passation de pouvoir si elle est élue

http://www.bfmtv.com/politique/hollande-envisage-de-secher-la-passation-du-pouvoir-si-le-pen-est-elue-1141609.html

Mais ça continue encore et encore

C'est que le début d'accord, d'accord... chante Cabrel

On approche du moment crucial, il faut abattre la ''bête immonde,''

Tous les moyens vont être employés. Pas la critique, l'argumentation sur les programmes, pas les moyens utilisés à ce jour, on va employer les grands moyens minables et extrêmes . Les livres, les films, les reportages à charge, le lynchage médiatique va être total.

On va même créer des troubles ou ne rien faire pour les empêcher, afin que Marine le Pen ne puisse pas s'exprimer

Des manifestations violentes lors de meetings

Des bus de militants attaqués,

Tentative d'incendie de son QG.

Peut-être demain un Sniper ?

Eh les amis réveillons-nous ! il faut dénoncer ces méthodes.

Le jugement ne doit se faire que dans les urnes en démocratie NON ?

L'insinuation, la calomnie, les procès d'intention, la médisance, les discours de haine, la CULPABILISATION de son électorat.

LA CULPABILISATION, l'arme la plus minable On va les charger un maximum.

ce procédé ignoble employé au maximum, culpabiliser l'électeur FN, cela a déjà fonctionné non ?

Si vous votez MLP

Vous êtes raciste, xénophobe, irresponsable, et abruti, incapable de voir la vérité donc le danger de son élection. Pire comme dit Hamon. ''Ceux qui votent FN n'aiment pas leurs enfants.'' Cela ne m'étonne pas que sa crédibilité s’effondre dans les sondages. Il y a certaines choses que la décence devrait vous empêcher de dire.

Si vous votez FN c'est que

Vous êtes incapables de comprendre ce que tous ceux qui sont les décideurs, l'élite, les bien pensants vous crient, Les grands défenseurs de l'Europe, Merkel en tête, les patrons, les grands partis politiques qui veulent pérenniser le système d'alternance que cette antirépublicaine risque de mettre à bas, le monde du showbizz qui distille sa haine et qui passera d'autant plus à la télé que ses ambassadeurs seront virulents et vomiront leur rejet du FN. Ils ont table ouverte chez Ruquier.

Vous savez ceux qui nous engluent de leurs discours de charité, mais qui ne savent rien des sans dents, de leur misère, de leurs difficultés, parce qu'ils vivent dans le monde de l'opulence, toujours dans les beaux quartiers et souvent hors de France là où ils peuvent planquer leur argent.

De quoi nous inciter, c'est mon cas, à dénoncer ces procédés, non pour demander de voter pour le FN ni défendre son programme, mais comme tout citoyen amoureux de la démocratie, et ennemi du lynchage médiatique, dire simplement que l'on n'accepte pas ces méthodes indignes d'un état démocratique.

Ceux qui n'ont jamais voté aux 'extrêmes' qui se sont souvent abstenus sans savoir pour qui voter, se posent des questions, demain ils vont qui sait, se révolter, ils vont voter MLP, JLM, Asselineau ou Arthaud pourquoi pas ?

40 ans que l'alternance les rend plus pauvres, plus malheureux plus désespérés sans espoir d'amélioration pour demain. Tuer l'espoir, le pire crime contre un peuple.

Les vieilles recettes toujours les vieilles recettes dont aucune ne fonctionne. Alors le risque, pourquoi pas ? On ne va pas prendre 5 ans de Macrollande, tomber dans ce piège médiatico politique.

Coluche disait ''On nous prend toute la journée pour des cons et après on nous demande d'être intelligents.''

Renverser la table, signifier donner congé à tous ces menteurs, ces manipulateurs, qui se servent des médias à leur botte pour nous asservir, distiller le poison de la pensée unique, du politiquement correct, nous mener là où ils veulent, là où sont leurs intérêts.

Rentrer dans ce jeu de la démolition du parti choisi par votre voisin, c'est être les idiots utiles du système, C'est se faire complice de ce système, hurler avec les loups.

Il faut je le crois profondément

Se libérer de l'emprise des médias, condamner leur tribunal médiatique et leurs méthodes, défendre tous ceux qui sont attaqués par les médias car ce que veut le système, c'est nous imposer leur candidat, MACRON.

Ensuite il faut voter chacun comme bon nous semble suivant nos convictions, en citoyens libres et responsables.