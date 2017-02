L’ennui naquit un jour de l’uniformité

De cette uniformité d'informations nait bien sur l'ennui, mais peut naître à terme le poison d'une dictature intellectuelle. Pour l'instant se met en place une moins effrayante mais très pernicieuse tentative, celle d'imposer la pensée unique.

Les Français pour les médias seraient un ramassis de 'sans cervelle' et de 'sans dents', qu'il faut éduquer et à qui il faudrait dicter ce qu'il doivent penser.

Dans l'idiovisuel c'est flagrant, tous les jours que Dieu ou les hommes font, vous voyez je prends des précautions oratoires moi aussi, le même ronron médiatique, la même musique lancinante qui vous distille la VERITE. Vous prenez une chaîne 'd'information', LCI par exemple, on vous délivre une dose d'information répétée 50 fois par jour. Le journaliste n'est pas assez percutant ou la répétition vous lasse, vous passez sur LCP, puis sur I télé, puis sur RMC, merde ! ce n'est pas possible, ils ont tous les mêmes informations, ils ont tous vu la même chose, entendu la même chose, fait la même analyse, tiré les mêmes conclusions, prononcé les mêmes jugements, condamné les mêmes personnes. Le temps et la condamnation médiatique précèdent le temps judiciaire et sa condamnation éventuelle.

C'est formidable, la vérité n'a qu'un seul visage, qu'une seule expression, les faits qu'une seule explication.

LE MENSONGE ET LA CREDULITE S'ACCOUPLENT ET ENGENDRENT L'OPINION

Paul Valéry

Nos grands inquisiteurs modernes détruisent par rafales successives impitoyables ce qu'il ne faut pas aimer, Trump, le FN , Mélenchon, Fillon, La Police, l'Angleterre et son Brexit, la Russie et son Poutine de Malheur, les crimes d'Alep (où aucun journaliste n'était présent depuis des mois, où on ne pouvait vérifier aucune information, mais que nos journalistes commentaient en continu).

On ne vérifie rien par soi même, on reproduit des informations lues sur la presse, ou vues chez un ami 'Concurrent'.

On détruit aussi par mises à l'écart , par le silence, par le mépris. Actuellement, quelques candidats à la présidence, certains qui ont des choses à dire Asselineau, Artaut, Poutou, J. Lassalle ( très intéressant candidat modem), A. Jardin et une flopée d'autres n'ont jamais l'honneur des médias.

Nos médias pourraient consacrer quelques heures par semaines à ces candidats, au lieu de nous repasser 20 fois par jour les mêmes âneries, mais non, à la poubelle, pas intéressants ils pourraient faire de l'ombre à ceux qu'ils ont choisi ou que la rédaction se doit de choisir.

On ignore certains faits ou on atténue leur gravité. On manipule la vérité, comme à Nice par exemple. Les loups solitaires ou les théories sur les déséquilibrés ont fait Flores, il n'y avait que cela. Le fou n'a pas de projet défini, on ne peut le rattacher à une cause ou une idéologie, il ne peut être condamné puisque irresponsable. Pas d'amalgame, pas de stigmatisation, restons dans le politiquement correct.

D'où sortent ces journalistes, de l'école de la réussite, c'est sur.

Il ont fait les mêmes écoles que les politiques. Il sont plutôt de gauche 74% d'entre eux auraient voté Hollande d'après des études.

S'il existe des études universitaires et non universitaires de journalisme, elles ne sont pas requises et nombre de journalistes ont d'autres diplômes, les plus divers (droit, économie, sciences po, lettres, histoire, écoles normales, ... chimie) ou seulement, même si cela se raréfie, un diplôme d'humanités.

Certains font une courte échelle honteuse à des favoris du moment, Macron , Hamon, Bayrou.

Tous ces médias ont la même opinion, tous ont le même jugement, patrons de presse oblige.

Les journalistes, interchangeables, il n'y a que leur apparence qui est différente, tous ont appris au mot près la même leçon et la récitent ad libitum .

Qui sont ceux qui contrôlent les télévisions ?

A noter BFM TV et RMC appartiennent à DRAHI qui doit beaucoup à MACRON

En résumé les puissances d'argent et d'état détiennent tous les médias. Tous rament dans le même sens et dans le même marigot.

http://mrc53.over-blog.com/article-6685965.html

Alors je me sauve vite, je vais sur mon ordinateur, et je vais lire médiapart, le canard enchaîné que je viens d'acheter, Causeur, Boulevard Voltaire, des dissidents quoi, puis je vais sur AGORAVOX, et là je vois une pétaudière immense mais tellement vivante, tellement saine, tellement nécessaire, plus que nécessaire, indispensable, on est d'accord sur rien, on discute de tout, avec véhémence, rarement avec violence, mais quand c'est le cas cela se corrige, ça discute, ferme.

On a changé de monde, on est dans la vraie vie, OUF !!! on pense par nous mêmes, quel bol d'air pur, de liberté, quel exercice salvateur pour nos neurones ankylosés par le satané écran de fumée de nos téléviseurs.

Pouvoir enfin s'extirper de ce piège de l'IDIOVISUEL avant qu'il ne soit trop tard, avant que la pensée unique ne gangrène nos cerveaux. Heureusement ce contrepoison existe, c'est la raison pour laquelle on voit les sondagiers se fracasser sur la vague montante des populations rétives.

Si l'on passe sur la presse écrite, même traitement,à part quelques francs tireurs on retrouve en général la même unanimité.

La raison est simple

Qui achète la presse ? L'état.

La liste des journaux subventionnés est pléthorique, on y trouve libération, le monde, L'humanité, le Parisien,

les plus aidés au N° paru et vendu sont, l'Humanité, Micro hebdo, Télérama, Le nouvel OBS, Libération.

Nous payons environ 450 millions par an d'aides directes pour une presse qui se lit de moins en moins. En global certains chiffrent le coût total à plus d'un milliard.

Mais la question qu'il faut ses poser est celle-ci.

LA LIBERTE DE PRESSE NE PASSE-T-ELLE PAS PAR UN REFUS DES SUBVENTIONS ?

Et bien entendu par un effort sur la qualité et la variété des publications.

Nous sommes le pays d'Europe qui finance le plus la presse

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/33224-presse-subventionnee-les-20-journaux-les-plus-aides-par-l-etat

Si l'état c'est à dire nous, ne donnions pas des sommes folles pour faire survivre ces médias papiers, ils seraient presque tous en faillite. Alors cela crée pour cette presse des liens, des obligations, de l'autocensure, du suivisme, c'est humain et surtout un choix économique, c'est une question de survie.

Certains journaux, rares ponctuellement essayent de résister, il dénoncent le système qui les fait vivre,

mais leur rébellion ne dure pas longtemps,

la laisse se resserre, et comme ils ne veulent pas se suicider, ils rentrent dans le rang

Puis il y a des abattements fiscaux consentis à nos amis journalistes, c'est toujours nous qui payons bien sur. Ces journalistes à qui le pouvoir consent de tels avantages ne peuvent œuvrer contre ce pouvoir, et se le mettre à dos, il faut bien vivre et vivre bien.

7650 euros d'abattement supplémentaires sur le revenu qui s’ajoutent à l'abattement de 10% que vous et moi décomptons.

Qui bénéficie de ces largesses

les journalistes

Les rédacteurs

les photographes,

les directeurs de journaux,

les critiques dramatiques et musicaux.

Perçus même si s'est une activité complémentaire, même parfois sans carte de presse si votre activité est reconnue. Certains essayent quand même des résister

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/704-journalistes-et-carte-de-presse-abattement-forfaitaire-de-7-650-euros.

Heureusement il existe des contre pouvoirs de plus en plus nombreux et efficaces il y a des médias alternatifs. Ceux auprès desquels on peut se réfugier pour éviter l'intoxication médiatique. Là il y des opinions divergentes, des argumentations et des recherches tous azimuts, et là on nourrit notre substantifique moelle comme disait Rabelais.

Encore faut-il encore avoir la force d'appuyer sur le bouton arrêt de cette boite à mensonges.