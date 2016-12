La guerre est déclarée entre RT et les fact-checkers français !

@tf1Groupie

Tiens je vais essayer d’employer ton approche rationnelle en mettant du gras :



Et donc, c’est un coup de Daech ????

ça doit être un stagiaire hein, parce qu’il utilise toujours la même méthode

Ce qui est troublant aussi c’est qu’il y a toujours une carte d’identité ou un passeport oublié sur place pour faciliter l’enquete et puis il tue toujours des gens, et puis c’est revendiqué depuis le moyen-orient 24h plus tard à travers SITE dirigée par Katz et qlqs anciens de la CIA et de la guerre psychologique US.

Et pis vous avez remarqué que les fautifs s’enfuient et meurrent toujours avant d’etre interrogés comment que c’est normal et les grands chefs on les jette à la mer.

Si c’est pas une preuve, ça. (une preuve de quoi au fait ?)

Bon ben voilà on a gagné du temps.