Le Décodex du Monde : entre inquisition et 1984

Les Décodeurs du Monde, qui font souvent – mais pas toujours - un bon travail, ont lancé le Decodex, un outil d’évaluation de la fiabilité de l’information des sites Internet. Mais les premiers listings, avec la mise à l’index de Jacques Sapir ou Olivier Berruyer, révèlent une chasse aux sorcière bien peu factuelle.

Le Ministère de la Vérité du 21ème siècle

Le débat sur les fausses informations circulant sur Internet a pris de l’ampleur après l’élection surprise de Donald Trump . Même s’il est vrai qu’il y a à boire et à manger sur la toile, il n’est pas inintéressant de noter que c’est après deux revers majeurs des élites politico-médiatiques (le Brexit et l’élection étasunienne) que celles-ci disent s’en emparer, moyen de dire implicitement que si leurs idées sont défaites, c’est forcément par le mensonge… Après les initiatives annoncées en novembre par Facebook et Google , le Monde s’est institué comme le grand censeur de notre époque en classant des centaines de sites selon la fiabilité de l’information qui s’y trouverait, officiellement de manière objective.