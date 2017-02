Le Monde publie (à nouveau) une fausse nouvelle

Dimanche 19 février, le journal publiait un article intitulé « Donald Trump invente un acte terroriste en Suède ». Pour le cas où cet article viendrait à être opportunément modifié, et plus particulièrement son titre « racoleur » (selon la terminologie décodexienne). Je vous livre ci-dessous la copie du chapeau, tel qu'il figure encore sur le site, ce lundi 20, à 10h du matin.

Tout simplement parce qu'à aucun moment le président américain n'a parlé d'un « acte terroriste ». Je vous place ci-dessous la transcription exacte de la déclaration incriminée, telle qu'elle a été publiée par le Telegraph.

A day after falsely suggesting there was an immigration-related security incident in Sweden, US president Donald Trump said on Sunday that his comment was based on a television report he had seen.

Mr Trump, who in his first weeks in office has tried to tighten US borders sharply for national security reasons, told a rally on Saturday that Sweden was having serious problems with immigrants.

« You look at what's happening last night in Sweden, » Mr Trump said. « Sweden. Who would believe this ? Sweden. They took in large numbers. They're having problems like they never thought possible. »

No incident occurred in Sweden and the country's baffled government asked the US State Department to explain.

« My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden, » Mr Trump said in a tweet on Sunday.