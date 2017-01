Lecture de la presse propagandiste et russophobe : Débunkage de « La fuite en avant de Poutine » d’Antoine Arjakovski

« Les russes ne parlent jamais de nazisme, mais seulement de fascisme. »

Oui, contre toute évidence. Les faisceaux sont un concept des gauches italiennes repris par Mussolini, mais le story-telling stalinien, repris par ses adeptes français, et avec eux l’ensemble des gauches française, à l’époque dominées intellectuellement, conscient, voulu, étudié, était de ne pas accepter que les socialistes nationalistes soient des socialistes.

Quand je vois défiler sous mes fenêtre les « nationaux socialistes orthodoxes intégristes russes », j’ai tendance à me demander si tous ces excités ne sont pas un sous produit de l’URSS, disparue récemment plus que les rejetons d’un Nazisme qui a cessé de nuire il y a 70 ans.

Entre la Galicie et le Donbass, il y a pas mal de trucs. Par exemple les ukrainiens de Kiev russophones indépendantistes...

En ce moment, je pense qu’effectivement, Poutine n’aurait pas besoin de bourrage d’urne. Même moi, si j’avais le droit de vote en Russie, je suppose que je pourrai envisager de voter pour lui. Mais c’est aussi un peu conjoncturel. La politique internationale ne suffit pas toujours très longtemps. Même Churchill a perdu des élections juste après guerre.

En Russie, cela ne se passe pas seulement pendant le dépouillement, mais en aval et en amont. Par exemple, les types de Russie Unie ont la liste des gens invalides, retraité, qui ne viendront pas et bourrent les urnes avant pendant et après en tenant compte notamment de cela.( pour éviter qu’il n’y ait plus de suffrage exprimés pour Poutine que d’inscrits comme cela a pu se passer dans le temps en Tchétchénie). Mon voisin du dessous (Russie unie, nashi, etc..) a fait ce job et m’a montré en détail comment cela se passait. Lui, son truc, c’est « oui il sont tous corrompu, mais il défendent la Russie, ils ont déjà les poches pleines et d’autres auraient besoin de voler à leur tour avant de se mettre au boulot... »

Je suis persuadé qu’il est vrai que les coupables attrapés ont juré leurs grand Dieux que Poutine n’y était pour rien....

Bon ne vous méprenez pas comme beaucoup d’autres. Je suis convainque que la Crimée est russe, que la Russie ne peut pas laisser ses dizaines de millions de ressortissant chez ses voisins sans protection, que l’Ukraine ne peut pas bafouer les droits des russophones et pas seulement au Don bass, mais je pense que si des étrangers veulent faire quelque chose dans ces zones, c’est mieux si ils incitent à la paix et à l’entente entre les gens que si ils reprennent la propagande du Kremlin ( parce que là, ce n’est pas à l’insu du plein gré de Poutine.

Je ne me souviens que trop avant ces évènement de toutes les campagnes super lourdingues, agressives, menaçantes, de toutes les TV officielles russe intervenant dans toutes les élections ukrainiennes. Sans parler des pression réelles, notamment avec le Gaz ( en creux et en relief, tu payes, tu payes pas, tu payes moins en fonction des choix politiques, mais de toute façon, à la fin on partage entre oligarques des deux côtés).

Or les briefs, ils les reçoivent directement, ils ne s inventent pas, même si au bout d’un moment ils savent suffisamment par cœur pour pouvoir improviser dans le ton...