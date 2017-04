Les Grandes Gueules

Quelle belle ambition, quelle belle profession, de foi, Grandes Gueules, enfin des gens qui vont s'attaquer au politiquement correct, aux institutions, aux médias univoques, enfin on va critiquer le PAF, se bourrer le PIF.

tout cela animé par des journalistes, ayant laissé le politiquement correct et toute idéologie au vestiaire. Ils vont suppose-t-on s'entourer d'intervenants venant de tous les bord, c'est normal, on n'est pas à l'assemblée nationale quand même !

On va réveiller l'esprit critique. On va retrouver l'esprit Français, râleur, contestataire.

Résultat PSCHITT !!!

On n'est pas loin de l'escroquerie médiatique.

Avant de me faire une opinion je me suis obligé à suivre de nombreuses diffusions.

Les journalistes

Des journalistes de sensibilité de gauche, pas de la gauche Mélenchon ou Hamon, mais de la gauche caviar, proche de Hollande et de son fils spirituel Macron.

Alain Marschall

Assez malin, politiquement correct mais généralement assez prudent, essaye de camoufler ses positions politiques, sauf quand il reçoit PHILLIPOT du FN, ou Collard, alors là il est comme Bourdin, il fait une allergie. Il se fâche tout rouge, lui grande gueule de nom seulement, s'indigne que l'on critique les médias , surtout BFM TV, un comble pour ce révolutionnaire de papier.

Il dérape, quand dans l'affaire THEO, il fait carrément le diagnostic du viol et condamne la police sans réserve, sans attendre le résultat de l'enquête.

Puis plus grave, dans l'attentat de Nice, pour ne pas risquer faire d'amalgame, et rester dans le politiquement correct, il nie complètement une action islamique, ce gars pour lui n'est qu'un fou isolé. Quel Flair !

La preuve

et OlivierTruchot

http://www.topjournaliste.com/fiche,591,Olivier_Truchot

Depuis que je l'ai vu, je crois à la Psychomorphologie.. Son visage et ses mimiques laissent deviner ses pensées et son discours réel. Cet art était déjà étudié et pratiqué par Aristote.

Il suffit de voir son regard fuyant, son sourire rictus, ses mines dubitatives, il n'a pas besoin de s'exprimer, on devine sur son visage ce qu'il va dire. On ne peut s'empêcher de penser que si on lui demande sa carte de presse, elle doit être accolée avec sa carte du PS.

Quand il interroge quelqu'un, l'intéressé regarde les mains de Truchot pour voir dans laquelle il dissimule la matraque, et attend la question pernicieuse, vacharde, vicieuse.

Les invités récurrents

Pour la majorité des gens de gauche et adeptes du politiquement correct.

C'est leur droit, rien à dire, ce sont les deux compères qui les ont choisis.

Je ne donnerai pas de noms, il suffit de regarder l'émission, ce sont les mêmes qui reviennent régulièrement.

Alors pour ne pas ôter toute crédibilité à cette émission, avec les deux journalistes et les 3 autres intervenants, on invite un quatrième larron qui n'est pas très à droite, mais pas à gauche, l'un d'eux, l'avocat Gilles-William Goldnadel est un avocat connu que l'on voit régulièremen. C'est la caution 'impartialité'.

Les intervenants extérieurs qui téléphonent.

Alors là c'est vrai,ils sont plus divers , mais quand leur discours ne convient pas à la majorité, pas assez politiquement correct, comme un seul homme, les invités sur le plateau font bloc, et démolissent ses arguments. Le pauvre Goldnadel de service essaye bien de placer son mot, mais seul contre 5 ,il n'a pas souvent la parole, et se fait contrer par la majorité.

Dans cette émission, on dépèce du Fillon, on assassine du FN, on critique le Hamon, on met les barrières du politiquement correct, du pas d'amalgame, un discours univoque qui a souvent le dessus.

C'est présenté comme une émission de libre expression, de révolte contre le convenu.

C'est du Flanc, on nous prend pour des billes, on nous vend du coca cola en nous disant que c'est un alcool fort.

DES GGGC des grandes gueules gauche caviar, on se croirait un peu chez Ruquier.

Bon ils ne sont pas au niveau zéro de Ruquier, cette émission "on n'est pas couché mais à plat ventre" qui est le temple de la parole unique, interdit de ne pas être de l'avis de ce cénacle de bobos. Ceux qui osent penser différemment sont laminés, étrillés, injuriés, méprisés. Il faut voir comment les dernières victimes, les candidats Poutou et Lassalle ont été reçus, c'est Honteux ! En plus c'est un service public, on paye cher pour regarder Yann MOIX qui ne trouve du talent qu'à lui même et Vanessa BURGRAFF, précieuse ridicule, se délecter de leurs bassesses.

Revenons à nos GG,

On aurait aimé des véritables algarades de grandes gueules, des gars de la vraie gauche, des gars du centre, des gars de droite, et d'extrême droite, qui s'affrontent avec une vision différente des sujets, rien de tout cela.

Seul moment vraiment de liberté et de réelles Grandes Gueules,

l'invité du jour. Cette fois c'est vraiment diversifié, et ça s'engueule ferme, mais ce n'est qu'une partie de l'émission, celle que je continue de regarder.

Il suffirait de peu pour que cette émission qui a un concept très intéressant mérite le label GG, que l'un des deux journalistes soit moins politiquement marqué, et un choix d'intervenants plus hétéroclite.

Il est vrai que ce média fait partie du groupe DRAHI qui possède BFM TV et RMC. Serait-ce l'explication à ces GG eau tiède ?

A vous d’en juger, mais on est en droit de s'interroger.

pour moi GG est une qualité que j'apprécie, si elle ne tombe pas dans l'insulte, et reste l'expression virulente parfois et ferme de ses idées .Je sais qu'Agoravox heureusement n'en manque pas, avec l'avantage essentiel de la multiplicité des convictions. à vous de jouer les GG.