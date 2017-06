Polony, Godin, Decodex, Taddéi : non à l’information Pravda !

J’étais de gauche mais comme la gauche n’existe plus, je me définis comme complotiste.Je pense à l’article sue le cancer de Dugué. De mes faibles connaissances je crois que nos anticorps sont trompés par les cellules cancéreuses qui se font passer pour des cellules normales. On peut faire la même analyse pour les les nouveaux socialistes. Comment croire que Hollande était socialiste, que Macron était socialiste ? Une loi travail socialiste ? et toutes les lois liberticides passés ? L’alignement sur le mondialisme, les guerres illégales, la recherche de boucs émissaires. Les Français sont comme nos anticorps, il y en a encore qui croient au socialisme.

Je ne regarde plus depuis longtemps ni la radio, ni la TV. En voiture, si par hasard, j’entends France Intox , ca me fait dégueuler. Je me suis abonné à Polony TV car quand je la voyais sur ONPC, je voyais déjà qu’elle se bridait un peu. Je n’ai jamais critiqué Zemmour car lui est un peu dans la même situation mais pour l’instant, il est encore dans le système. Espérons que les Français ne resteront pas amorphes, le pouvoir actuel est une chimiothérapie, donc inefficace à mes yeux et qui engraisse uniquement les laboratoires(nos politiques) car sinon, on connaîtra la vraie issue du cancer, la mort de la France.