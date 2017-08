Pourquoi tant de pudeur sur l’islamisme ?....

@Massada

Voilà que Massada veut que l’Europe fasse comme Israël.

On a pas la shoa comme élément atténuateur pour les exactions commisent.

Les fleurs et bougies c’est pour travailler à l’émotionnel ce bon peuple pour qu’il admettre les lois liberticides qui ne visent que le peuple.

Sans l’appui US, j’ai des doutes sur la survie d’Israël, pas de pétrole dans la région, plus d’appui. Il se trouve que les USA c’est l’affaiblissement de l’Europe qu’il visent, l’appui ressemble plus à un croche-pied, les conditions ont différentes.

Pourquoi il faudrait que des djadistes pro s’y mettent ? La méthode à la voiture fonctionne bien, c’est le veau d’or ici la voiture, pas prêt de la brider dans son utilisation.

En Israël les palestiniens sont tellement écrasés économiquement que la voiture est inaccessible, ici la méthode camp de concentration ne fait pas l’unanimité et bafouer les droits élémentaires aussi, ici on a droit à plus que la pierre et le couteau, la voiture est accessible.

Pas de shoa pour nous, ghettos, camp de concentration et arbitraire violent on y a pas droit.





C’est deux mondes différents on ne peut pas appliquer les mêmes recettes malgré que servir les intérêts US nous rapproche.





En écrivant la phrase « intérêt US » je me suis dis et si c’était la cause de tout ça, de cette ambiance de merde et de ces attentats ?

Vous vous servez de fouteurs de chaos dans la région, nous on sert de monde libre pour cautionner, oui c’est comme ça, à une dizaine de pays on arrive à représenter un monde et libre en plus.

On ne fait pas que cautionner, on bombarde aussi comme vous d’où des réactions de guerre assymétrique.





Comment serait on en guerre ? foutre des bombes sur la gueule des gens ça y ressemble assez bien, vous c’est localisé, nous on arrose en Libye, en Syrie sans tenir compte du concept de l’ouma et qu’il y a 3,6% de branques dans la population toutes confessions confondues.