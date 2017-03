TIENS VOILA DU BOURDIN !!!

Notre chevalier blanc ne supporte pas la critique, il a failli s'étouffer d'indignation.

Très court mais indispensable

Mardi dernier sur BFM TV J.J.BOURDIN recevait J.L. ALIOT, et il a fustigé l'attitude indigne de Marine Le Pen qui refusait de venir sur cette chaîne BFM TV exemplaire par son impartialité. En effet, Marine Le Pen refusait de se présenter aux juges, mais aussi aux convocations des médias. Quelle impudence.

Alors lui l'Homme intègre par excellence a défendu bec et ongles les médias en affirmant qu'ils invitaient autant Marine Le Pen que les autres candidats et qu'on parlait beaucoup d'elle sur les médias.

Je vais abonder dans le sens de BOURDIN, et même aller plus loin.

On parle plus de Marine Le Pen dans les médias que des autres candidats sauf de Fillon peut-être.

Mais pour en dire quoi, avec quelle attitude ?

Face à Laurence Ferrari elle a osé dire ce que les journalistes n'aiment pas entendre

« J'offre un pin's de ma campagne à celui qui arrive à me trouver un article qui ne soit ni insultant, ni diffamatoire, ni méprisant, ni arrogant, ni bourré de mensonges ou qui dénature ce que je dis".

"Le service public de l'information, de Madame Ernotte (Présidente de France Télévisions), roule pour Monsieur Macron. Ils sont très copains tout les deux, ils se tapent dans le dos, s'embrassent et se tutoient. Monsieur Berger, le patron du 'Monde' est officiellement en campagne pour Monsieur Macron. Monsieur Drahi, le patron de BFM TV, RMC et Libération, est officiellement en campagne pour Monsieur Macron. C'est un fait",

Ce ne peut être plus clair.

http://www.programme-television.org/news-tv/VIDEO-Punchline-C8-Pour-Marine-Le-Pen-France-Televisions-et-BFM-TV-roulent-pour-Emmanuel-Macron-4440980

C'est honteux, la façon dont certains candidats sont traités, j'ai entendu par jour cent condamnations pour emplois fictifs, deux cents questionnements sur son refus de se présenter aux juges. On va continuer avec la déclaration du patrimoine ''des Le Pen''

et demain on va trouver de nouvelles accusations comme pour FILLON

Et l'attitude des journalistes, Haineuse, inquisitoriale, méprisante.

Même vous monsieur BOURDIN chaque fois que vous recevez un candidat ou un homme politique important et influent, encore dernièrement CIOTTI,

vous posez la même question innocente bien sur aux candidats en lice

et aux leaders politiques

''Au deuxième tour, entre Marine Le Pen et Tartempion vous voterez pour qui ?''

et à ceux qui ne veulent pas répondre, vous reposez la question plusieurs fois

''Au deuxième tour, entre Marine Le Pen et Tartempion vous voterez pour qui ?''

jusqu'à que certains craquent et avouent, ''pas le FN bien sur''.

Et là votre mine réjouie fait plaisir à voir, vous avez réussi à faire dire ce que vous voulez que l'on pense. Bravo monsieur Bourdin, une déontologie parfaite, non ?

Mais Marine Le Pen n'est pas la seule cible.

FILLON, on parle et on écrit sur lui à longueur de journée, il ne peut se plaindre d'être ignoré, mais de quelle façon en parle-t-on, on cloue cet homme au pilori, on ajoute des clous tous les jours.

Sa femme, ses contrats fictifs, ses costumes de riche, ses enfants quand il les paye, et quand ils le remboursent, tout y passe, à poil le FILLON, mis en examen quelques jours avant le dépôt des candidatures, on fait tout pour avoir sa peau.

C'est qu’il a la peau dure le chameau, un pensait l'abattre, qu'il s'écroule de détresse, qu'il laisse le champ libre.

Que nenni, on a découvert un homme qui a décidé de se battre, qui a des gonades, et même si on n'est pas de son camp, il faut dire BRAVO.

Bats-toi, meurs debout si tu dois mourir.

Les journalistes qui exercent dans ces médias qui s'acharnent sur certains candidats, médias presse ou Télé sont pour la plupart de gauche, mais pas de la gauche POUTOU HAMON, MELENCHON, mais de la gauche caviar, libérale celle des sociaux libéraux style HOLLANDE, MACRON.

Les Laurent Neumann, les Olivier Truchot, les Barbier, les Joffrin, les Askolovitch sont des partenaires invités régulièrement qui participent aux débats, qui les animent même, Neumann arrivant de Marianne est présent partout, tout le temps. Il n'a pas besoin d'annoncer ses convictions, elles s'impriment sur son visage, avant de se confirmer par ses analyses.

Quand vous voyez Madame Anne-Sophie Lapix, interviewant Phillipot ou Mélenchon, çà fait peur, quel mépris, quelle morgue, c'est un réquisitoire contre ' l'invité'.

Et les attaques sont fonction des sondage. En première ligne, on tire sur Fillon et Marine Le Pen, on est moins agressif sur Mélenchon vu sa place, mais on l'empêche de grimper.

Vous allez voir avec Asselineau, après le mépris total, ils vont s'occuper de lui puisqu'il a ses signatures.

Pourquoi Mélenchon en veut à LAPIX

Il y a des gens qui se pensent inattaquables et qui ne comprennent même pas pourquoi ils ne sont plus crédibles..

Les journalistes ne comprennent pas pourquoi ils sont jugés encore plus durement que les politiques.

« Est-ce que les médias nous mentent ? Votez ! » Jean-Jacques Bourdin ne s'attendait certainement pas à ce que 91% des utilisateurs de Twitter répondent favorablement à la question qu'il posait, remettant par là massivement en cause la crédibilité de la caste médiatique.

https://francais.rt.com/france/30604-bourdin-demande-internautes-si-medias-mentent

Quant aux juges, alors là ''dura lex sed lex ''pour les autres, pas pour eux ils sont au dessus des lois. Le ''mur des cons'' une plaisanterie sans suite. L'affaire d'Outreau, un épisode difficile, des dommages collatéraux, des coupables, un juge coupable ? vous rigolez.

http://peupledefrance.com/2016/10/sondage-les-francais-pas-confiance-dans-la-justice.html

Les Français ne croient plus en leurs politiques, ne croient plus en leurs médias, ne croient plus en leur justice, qui leur rendra un peu de confiance dans leur avenir ?