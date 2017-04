2 places, 4 candidats, 6 possibilités ?

Et si le scénario qui semblait écrit depuis deux mois ne se réalisait pas ? Un sondage donne aujourd’hui Macron et Le Pen en baisse, seulement quatre points devant Fillon et Mélenchon, un écart qui indique sans doute que tout est encore ouvert pour le second tour, les deux favoris étant tout sauf certains d’y parvenir. Un scénario inédit qui contraste avec les présidentielles précédentes.

Favoris peu convaincants, outsiders en embuscade

Résultat, nous nous retrouvons dans une situation inédite où les jeux ne sont sans doute pas fait pour la qualification au second tour , ce qui devrait compliquer la campagne des autres candidats, les électeurs risquant de préférer voter pour un des quatre candidats qui ont une chance d’accéder au second tour plutôt que de disperser leurs voix. Un second tour Le Pen / Macron n’est plus qu’une possibilité parmi d’autres, toutes les configurations semblant désormais ouvertes , d’un Mélenchon / Le Pen qui verrait l’élimination de tous ceux qui nous gouvernent depuis trop longtemps dès le premier tour, à un duel des droites Fillon / Le Pen, ou même un duel des gauches Macron / Mélenchon.

Bien sûr Fillon et Mélenchon ont encore du chemin à faire pour se qualifier au second tour, mais aujourd’hui, cela n’est plus exclu et il y a fort à parier que les sondeurs vont bientôt commencer à diversifier les scénarios testés pour le second tour, tant le champ des possibles semble soudain agrandi. La Cinquième République y montre ici sa vertu démocratique de ne pas nous enfermer dans un duel trop convenu.