2017, une année électorale chargée

La France entre dans une intense période électorale, mais d’autres scrutins ailleurs en Europe et dans le reste du monde devront être suivis avec attention. Après 2016, l’année du Brexit et de l’élection de Donald Trump aux États-Unis, les perspectives de bouleversement par les urnes sont aussi importantes en 2017.

Les 23 avril et 7 mai 2017, les Français choisiront leur Président de la République, auquel ils seront invités quelques semaines plus tard à donner (ou à refuser) une majorité législative pour gouverner. Les conséquences de ce choix resteront purement internes si François Fillon, Emmanuel Macron ou le candidat investi par le Parti socialiste l’emporte. Des politiques comparables, dans la continuité de celles qui prévalent depuis 1983, seront menées à quelques nuances près. Il s’agira tout au plus d’une banale alternance. Seule l’élection – qui apparaît pour l’heure peu probable – d’un candidat souverainiste, protectionniste et eurocritique (Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan) pourrait peser véritablement sur les questions internationales, a fortiori sur l’avenir déjà fragilisé de l’Union européenne. Moins médiatisées, les élections sénatoriales de septembre prochain (renouvellement de la moitié des sièges au Palais du Luxembourg au suffrage indirect) devraient conduire à un renforcement de la majorité de droite, au regard des résultats des dernières élections locales.

Les élections législatives en Allemagne, programmées pour la fin de l’été, comptent autant que la présidentielle française. Angela Merkel, incontestable leader politique de l’Union européenne, est prétendante à sa propre succession à la tête du gouvernement mené par la CDU. Favorite, elle aura face à elle le parti social-démocrate SPD qui se cherche encore une tête d’affiche mais qui entend bien reprendre les rênes du pays après 13 ans d’une coalition bâtie autour des conservateurs. Une percée du parti d’extrême droite AfD est aujourd’hui crainte et de récents sondages corroborent cette hypothèse (1). Par ailleurs, des parlementaires du Bundestag et du Bundesrat éliront le Président de la République fédérale allemande (fonction symbolique et protocolaire) un peu plus tôt, au mois de février.

Toujours en Europe, la République tchèque renouvelle ses parlementaires en octobre 2017. Ces élections ne sont pas anecdotiques. Le gouvernement social-démocrate conduit depuis janvier 2014 par Bohuslav Sobotka n’est pas frontalement hostile à Bruxelles mais se montre néanmoins solidaire du groupe de Visegrad (Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie) opposé à la politique européenne des quotas migratoires. Aucun pronostic ni sondage électoral pertinent n’est à ce jour envisageable, mais l’opinion publique tchèque semble très travaillée par le défi sécuritaire, notamment par la peur du terrorisme islamiste qui n’a jamais frappé dans le pays. Selon une enquête réalisée les 15 et 16 décembre 2016 par l’institut Median auprès d’un échantillon de 1 000 personnes, 93 % des Tchèques disent redouter un attentat de Daesh sur leur territoire en 2017.

Les électeurs des Pays-Bas sont appelés aux urnes le 15 mars pour se choisir une majorité à la Chambre des représentants. La coalition entre libéraux et travaillistes au pouvoir pourrait être mise à mal par l’extrême-droite eurosceptique emmenée par le PVV de Geert Wilders. Un sondage donnait le PVV en tête il y a quelques semaines avec 21 % des intentions de vote devant les libéraux (17 %) et les travaillistes (8 %). Le parti de Wilders devrait a minima doubler le nombre de ses sièges actuels (15 sur 100) au sein de la chambre basse du Parlement néerlandais.

Ailleurs sur la planète, deux élections permettront peut-être de mettre un terme à une crise en cours, à moins qu’elles ne la prorogent. C’est tout d’abord le cas des législatives au Gabon, qui seront organisées le 29 juillet, onze mois après la présidentielle très contestée qui s’est conclue par la victoire officielle du sortant Ali Bongo contre le dissident Jean Ping. Le Parti Démocrate Gabonais (majorité présidentielle) domine avec hégémonie l’actuelle chambre basse du Parlement. L’opposition parviendra-t-elle à menacer une fois encore le pouvoir du clan Bongo ?

Enfin, en Corée du Sud, les pouvoirs de la Présidente Park Geyn-hye ont été suspendus par le Parlement à la suite d’un scandale (soupçons de corruption et de trafic d’influence). Un nouveau chef d’État devrait en principe être élu le 20 décembre 2017. Mais si la procédure de destitution visant désormais Park Geyn-hye vient à aboutir, une élection anticipée sera organisée dans les soixante jours suivant le début de la vacance de la fonction, comme l’exige l’article 68 de la Constitution du pays.

Des référendums à haut risque ?

Il n’est pas exclu qu’en France se tiennent en 2017 un ou plusieurs référendums. Tout dépendra du Président que les Français choisiront en mai prochain. Ainsi François Fillon envisage-t-il de convoquer les citoyens pour trancher trois questions politiquement sensibles : la diminution du nombre de parlementaires, la simplification territoriale et l’alignement des régimes de retraite (2). Parmi ses concurrents, Jean-Luc Mélenchon propose un référendum immédiat pour décider si le renouvellement de l’Assemblée nationale permet la désignation d’une constituante, dans l’optique d’un passage vers une VIe République. Candidat à la primaire du PS, Vincent Peillon avance pour sa part l’idée d’un référendum institutionnel pour l’automne 2017 (indépendance du parquet, réforme du Conseil constitutionnel, droit de vote des étrangers aux élections locales…). Une crise institutionnelle s’ouvrirait naturellement si le Président tout juste élu, quel qu’il soit, était désavoué par le peuple souverain. Pure spéculation.

En Turquie, Reycep Tayyip Erdogan semble en revanche bien décidé à passer par la voie référendaire pour proposer une révision constitutionnelle visant d’une part à instaurer un régime présidentiel (fin du régime parlementaire avec la proposition de suppression du poste de Premier ministre) et d’autre part à permettre à l’actuel Président de briguer deux nouveaux mandats (3). Le pouvoir d’Erdogan ne cesse de se durcir depuis le coup d’État militaire manqué des 15 et 16 juillet 2016, mais cette révision constitutionnelle est un dessein mûri de plus longue date. Elle reste largement critiquée par l’opposition et les ONG. Alors que la Turquie est revenue dans le jeu diplomatique à l’occasion d’une clarification de sa position sur le conflit syrien, l’accroissement des pouvoirs d’Erdogan a de quoi inquiéter les dirigeants de l’Union européenne. La consultation doit se tenir entre mars et mai.

Enfin, la question catalane promet de revenir à l’ordre du jour en Espagne. Le danger d’une scission est plus vif que jamais. Le gouvernement local de Catalogne présidé par Carles Puigdemont entend bien poser à ses électeurs la question du détachement de cette région autonome du nord-est, deux ans après la publication d’une Déclaration sur le lancement du processus d’indépendance. Juridiquement, la Catalogne ne pourrait obtenir son indépendance par une décision unilatérale, fût-elle adoptée par référendum, la Cour constitutionnelle considérant cette procédure comme inconstitutionnelle. Une sécession à la hussarde est redoutée, d’autant plus qu’elle ne manquerait pas de galvaniser ailleurs en Europe les mouvements indépendantistes (Écosse, Flandre…). Un pareil coup de tonnerre fragiliserait encore un peu plus des États déjà dépouillés d’une bonne part de leur souveraineté.

