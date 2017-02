A débat incomplet, démocratie incomplète

Dans cette campagne présidentielle cauchemardesque, un nouveau point bas a été atteint avec l’annonce d’un débat de premier tour limité aux cinq premiers candidats des sondages de février. Une annonce qui est malheureusement cohérente avec la réforme scandaleuse des règles de campagne de Sarkozy, tristement amplifiée et aggravée par une nouvelle réforme sous Hollande…

Benhamias ou Poisson, mais pas Dupont-Aignan

Il y a quelques semaines, nos chaines de télévision ont organisé des débats pour les deux primaires, où la parole a été donnée à égalité à tous les candidats, même ceux qui étaient donnés à moins de 1% et qui n’ont rassemblé que quelques milliers de voix au final, comme Jean-François Copé, Jean-Philippe Poisson Jean-Luc Benhamias ou Sylvia Pinel . Même si on ne goutte guère ces tours additionnels des présidentielles qui déséquilibrent nos institutions, au moins, les débats de premier tour comprenaient à chaque fois tous les candidats, y compris les plus obscurs, qui pouvaient débattre à égalité de temps de parole avec un ancien président de la République ou d’anciens Premiers ministres.