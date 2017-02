Accord Jadot-Hamon : « Là, la politique est belle »

Bonjour,

Avec un désistement de Melenchon au profit de Hamon, cela parait jouable en théorie.

Sauf que Melenchon ne se désistera pas au profit du PS même avec allié avec des verts et demandera a Hamon de se désister, ce qu’il ne fera pas non plus.Bref, l’alliance Macron-Bayrou a toutes les chances de se retrouver au second tour contre Marine et Macron, comme Chirac en 2002, sera élu haut la main.Il eu fallut que Melenchon participe au primaire, il avait une chance de passer devant Hamon.Par ailleurs une prochaine cohabitation semble bien possible lors des prochaines legislatives à cause de tous les decus de droite et d’extreme-droite qui resteront sur leur faim.La Vème république est en phase terminale.