Adieu Justice On T’Aimait Bien

je suis d’accord avec Spartacus, pour une fois qu’il ne répète pas les âneries libérales

au sujet de la justice, il faut dire aussi adieu à la justice sociale, en effet, la volonté de plafonner les indemnités pour licenciement ABUSIF, donc de protéger les délinquants patronaux, est une attaque directe à l’indépendance de la justice, s’il y a préjudice, argumenté et chiffré il doit être réparé en intégralité, et c’est le juge qui décide, imagine-t-on un plafonnement pour les indemnités au titre des accidents de la route sous prétexte de rassurer les conducteurs et les constructeurs, impensable n’est ce pas, et pourtant c’est la même logique

je rappelle qu’il existe dans le code du travail des indemnités de licenciement 1/5 de mois par année de présence plus 2/15 par année au dela de 10 ans, ceci est pour un licenciement avec motif réel et sérieux, il est possible à tout employeur de licencier proprement et d’en appréhender les conséquences financières, mais quand un employeur est reconnu COUPABLE aux Prud’hommes, ce n’est plus la même chose, c’est un DÉLINQUANT,

de plus je reviens aussi sur une légende, un sous entendu, cette volonté laisse à penser que les Prud’hommes sont le jackpot pour les salariés qu’ils gagnent à tous les coup, rien n’est plus faux, il existe une portion non négligeable des salariés déboutés, je dirais bien 40%, à vérifier toutefois, je répète, les Prud’hommes sont la justice de le France et non la justice du MEDEF

je dis attention quand on s’en prend à la justice on s’en prend à la République et à la démocratie, on sait où ça commence mais jamais où ça fini, ce serait le comble d’avoir voté pour Jupiter pour soit disant sauver la République et se retrouver avec un césar qui l’aura détruite