Affaire Ferrand : une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Brest

Contre toute attente, mais il semblerait qu’il soit difficile de procéder de façon différente, sauf peut-être en ce qui concerne M. Ferrand.

Où est le problème ou les dilemmes ?

Outre le décalage entre le contrat passé avec les Mutuelles et la constitution a posteriori de la SCI, ce qui sous-tend ces révélations est le soupçon d’enrichissement personnel et de conflit d’intérêts.

L’avocat Alain Castel, à l’origine du montage immobilier de l’affaire, n’a pas hésité à évoquer "une manoeuvre".

Richard Ferrand allait louer l’immeuble à la mutuelle et il allait s’enrichir avec tous les travaux à la charge des Mutuelles.

Il faut appeler un chat un chat. Ne pas perdre de vue que ces affaires ont permis une accumulation de plus de 500 000 mille euros, sur la partie visible en l’instant.

Comme l’a révélé, les éléments précédents Richard Ferrand serait intervenu en personne bien en amont de la transaction entre Sandrine Doucen et les Mutuelles, en signant de sa main un compromis avec le vendeur avant que le bien ne parte aux enchères.

Une clause conditionnait même l’achat du bien à l’obtention du contrat de bail de la SCI avec les Mutuelles.

Richard Ferrand se défend de tout enrichissement personnel.

Il argumente qu’il n’était ni marié ni pacsé avec Sandrine Doucen à l’époque.

Le couple s’est finalement pacsé en janvier 2014.

Nous n’avons pas de patrimoine commun, déclare M. Ferrand.

Pas une affaire familiale, cela ressemble terriblement à ce que donnera Fillon peut-être par sa similitude.

L’unique part de la SCI n’appartenant pas à Sandrine Doucen a été confiée à la fille du couple, âgée de 13 ans à l’époque.

Il semble plus qu’évident aussi que le contrat d'aménagement des locaux brestois acquis par la SCI a été confié, comme par hasard à l’ex-épouse de Richard Ferrand.

Il en est divorcé, de cette dernière depuis 1994.

En 2013, son ex épouse a été à nouveau sollicitée puis retenue à la suite d’une mise en concurrence pour repenser l’enseigne et les boutiques de certains opticiens du réseau.

Affaire Ferrand : Le président de le République M. Macron estime que la presse ne doit pas "devenir juge".

Le ministre de la Cohésion des territoires, un ex-socialiste rallié de la première heure à Emmanuel Macron, est confronté à une polémique et à des appels à la démission depuis des révélations, notamment, sur une location immobilière des Mutuelles de Bretagne impliquant sa compagne. Les investigations devraient se concentrer sur les conditions d'acquisition et de location du local brestois où les Mutuelles de Bretagne ont installé un centre de soins en 2011. Richard Ferrand était alors le dirigeant des Mutuelles de Bretagne et sa compagne, la propriétaire du local, grâce à une SCI.

Après avoir refusé, d'ouvrir une enquête sur Richard Ferrand, le parquet de Brest a finalement décidé d'ouvrir, jeudi 1er juin, une enquête préliminaire dans l'affaire immobilière impliquant le ministre de la Cohésion des territoires.

La police judiciaire de Rennes saisie.

Après analyse des éléments complémentaires, j'ai décidé de saisir ce jour la direction interrégionale de la police judiciaire de Rennes d'une enquête préliminaire.

Dixit le procureur, Eric Mathais. Au lendemain de l'annonce du dépôt d'une plainte contre X dans cette affaire auprès du parquet de Brest par l'association anticorruption Anticor.

Cette enquête aura pour but de recueillir tout élément permettant une analyse complète des faits et de rechercher si ceux-ci sont susceptibles ou non de constituer une infraction pénale en matière d'atteintes aux biens, de manquements au devoir de probité et aux règles spécifiques du code de la mutualité, précise encore le parquet de Brest.

L'emploi à l'Assemblée du compagnon de celle qui lui a succédé aux Mutuelles de Bretagne

Un autre collaborateur de celui qui était alors député du Finistère a attiré l'attention du Monde : jusqu'en 2014, il a employé comme assistant parlementaire Hervé Clabon, qui n'est autre que le compagnon de celle qui a succédé à Richard Ferrand à la direction générale des Mutuelles de Bretagne, Joëlle Salaün. Dans le même temps, celle-ci a continué de rémunérer Richard Ferrand comme chargé de mission auprès d'elle, pour 1 250 euros par mois, de 2012 à 2017. "Echange de bons procédés ?" s'interroge Le Monde.

Ce que répond Richard Ferrand. Dans son communiqué, mardi, le ministre s'explique sur sa rémunération par les Mutuelles de Bretagne. Selon lui, c'est l'assemblée générale de ces dernières qui a décidé, "hors de [sa] présence", de lui confier cette mission, en raison de sa "bonne gestion" en tant que directeur général. Son rôle : "apporter [son] expertise et [sa] connaissance" du poste à Joëlle Salaün.

Quant à Hervé Clabon, il "a toujours été un militant très actif", répond Richard Ferrand.

"Il l’était déjà auprès de Kofi Yamgnane, secrétaire d’Etat entre 1991 et 1993, puis député de la 6e circonscription de 1997 à 2002, précise le ministre. Il n’y a aucun lien entre mes activités aux Mutuelles de Bretagne et la présence d’Hervé Clabon."

Un possible conflit d'intérêts sur le vote d'une loi sur les mutuelles

Devenu député, Richard Ferrand a continué de toucher, tout au long de son mandat, 1 250 euros par mois comme chargé de mission auprès de Joëlle Salaün, celle qui lui a succédé à la tête des Mutuelles de Bretagne, affirme Le Monde.

Mais une fois à l'Assemblée nationale, il a déposé avec plusieurs autres députés socialistes une proposition de loi concernant les mutuelles, à l'automne 2012. Un texte sur lequel il s'est également exprimé lors des débats en commission. Il visait à permettre aux réseaux mutualistes de réserver des prix plus avantageux à leurs adhérents, une possibilité dont disposaient déjà les mutuelles privées. Le texte, finalement censuré par le Conseil constitutionnel, concernait directement les Mutuelles de Bretagne, qui le rémunéraient.

"Richard Ferrand m’avait dit qu’il avait travaillé pour les Mutuelles de Bretagne, mais pour moi, c’était du passé", s'étonne la présidente socialiste de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, Catherine Lemorton, interrogée par Le Monde. "Si j’avais su qu’il était encore chargé de mission [aux Mutuelles], la question, je l’aurais posée clairement. Il était en lien d’intérêts".

Ce que répond Richard Ferrand. Il se défend : en expliquant qu'il avait "tenu à conserver une activité professionnelle" en parallèle de son mandat : "Cela me paraît totalement bénéfique par opposition à celles et ceux qui ne vivent que de la politique."

C'est un sérieux coup porté à la défense de Richard Ferrand. Le parquet de Brest a finalement décidé d'ouvrir une enquête préliminaire afin de faire toute la lumière sur l'affaire immobilière qui fragilise le député du Finistère, confirmant une information du Télégramme . Le procureur de la République de Brest, mis sous pression face à l'afflux d'éléments nouveaux, a confié l'enquête à la direction interrégionale de la police judiciaire de Rennes.

Mais pour connaitre le parcours de M. Ferrand vous avez l’ensemble ou presque jusqu’à ce jour !

Il y a réellement de l’eau dans le gaz et peut-être même plus, mais nous allons le savoir avant le second tour des législatives 2017.

Encore une fois nous constatons que le pouvoir ou l’arrivée à certaines fonctions donnent justement ce que nous attendons et les engagements pris, lors des présidentielles, comme le non cumul de mandats et la transparence.

A ce stade des doutes conséquents subsistent, mais faut-il encore appuyer sur le bon interrupteur.

