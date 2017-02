Affaire Fillon, un faux procès ? Seul le tribunal médiatique pourrait le condamner

En tant que demandeur d’emploi qui n’en trouve pas, tu ne trouves rien à redire sur le fait que la femme et les gniards du Fillon soient exempts de la compétition libre et non faussée érigée en système par les Fillon et cela sur tous les plans : compétences, montant des salaires, travail effectif, etc ? Que grâce à cela ils ont accès aussi à tous les droits sociaux sans se faire insulter d’assistés, chose dont eux ils ne se privent pas ? Etc, etc.