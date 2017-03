Affaires Fillon : la politique peut-elle tomber plus bas ?

Sûr, le programme de Fillon, ce sont les GOPé de la Commission européenne, la fin du modèle social français !

Peut-on tomber plus bas ? Evidemment, on peut ne plus avoir de Partis politiques du tout, et une dictature directe de la finance ....

« La destruction de la classe politique dirigeante a commencé »











Sous quelle forme ? Sous la forme d’Instances de non élues, dont nous commençons à avoir l’habitude : BCE de non élus ; FMI de non élus ; Commission européenne de non élus...