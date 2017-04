Ah la Vache ! Ils veulent en finir avec la Syrie !

Finalement la France a eu gain de cause ! Dès le début du programme de destruction de la Syrie, qui fait une suite logique à la destruction totale des « pays arabes » par le terrorisme barbare-stratégique-préfabriqué-totalement-occidental ; qui a commencé par la propagande, par la dévaluation de la culture, par la diabolisation, par la salissure de la Religion, par la pollution des esprits crédules et qui finit par les bombardements massifs sur les populations et sur les infrastructures importantes ou même vitales, la France avait demandé ouvertement et officiellement d’en finir avec le pays qui s’appelait « Syrie » et dont il ne reste aujourd’hui que poussières et cadavres en décomposition ! Tout le monde se souvient de « l’exigence de Fabius » qui voulait l’assassinat du président syrien !

TRUMP le président le plus apolitique de la planète n’est pas arrivé à la Maison Blanche par hasard ou par le biais d’une quelconque « démocratie ». Comme ce fut le cas pour OBAMA, TRUMP été recruté par « l’Intelligence américaine » qui avait déjà dans son programme l’ensemble des actions à mener tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Durant tout le mandat d’OBAMA qui était le plus grand « leurre démocratique » de l’histoire des USA, les Américains avaient temporisé … et avaient bien les « moyens de temporiser » : Barack OBAMA étant « Noir », il avait donc « le meilleur prétexte » pour refuser de « bombarder les pays arabes et africains », mais combien même « au fond de lui-même » « il ne voulait pas… » cela a quand-même permis à la Maison Blanche de mettre cette « pseudo-politique raisonnable » à son compte pendant qu’elle se préparait à trouver le meilleur « exécutant » de la même idéologie qui n’a pas changé depuis la création de cette « Super-Colonie occidentale » sur les Terres indiennes !

Et voilà donc Donald TRUMP, le « véritable Américain », authentique « Visage Pale » descendant des premiers conquérants Européens des siècles passés, ces « exilés-volontaires » qui n’en pouvaient plus à cause des pratiques d’une Vieille Europe sorcière dominée par des royaumes d’une Noblesse sanguinaire ! Cherchant la « Liberté », ils pensaient l’avoir trouvée en envahissant les Terres lointaines où vivaient les Anciens peuples…

Objectif avorté par l’Histoire : La liberté ne peut être acquise sur le dos d’autrui, que dire alors si celle-ci se couvre d’un génocide ou d’un crime massif contre les humains ! La « Statue de Bartholdi de New York » , trait d’union des deux régimes français et américain (Avec la totale adhésion des deux peuples amis) est le symbole exubérant d’un compromis politique entre deux pays qui poursuivent le même objectif inavoué, elle n’a aujourd’hui même pas la valeur de la « Vache de New Delhi » vénérée à très juste raison par un peuple pacifique et qui entend le rester…

Dieu ne bénit ni l’Amérique, ni la "Fille ainée du Calvaire" !

Ayant réussi précédemment à effacer de l’histoire et de la géographie des pays et des régions par la politique souterraine la plus nocive et la plus nuisible aux humains, la diplomatie menée depuis des décennies par le régime de l’Elysée a "convaincu" encore une fois les Américains d’utiliser leur force brute, comme cela a été le cas en Irak et ailleurs ... !

Cette fois encore, la carcasse Onusienne totalement complice et obéissant au ridicule veto des pays plus que jamais impérialistes et qui œuvrent en permanence au sein de leur « Conseil de sécurité criminel » en suivant imperturbablement "l’idéologie Hyper-Nationale-socialiste" qui consiste précisément à créer « le chaos partout pour qu’ils vivent eux-mêmes en paix » !

Il est clair alors qu’à ce niveau des agissements criminels qui mettent en lumière la nature barbare de certaines nations qui ne veulent pas se résigner à la sagesse ou du moins à la simple raison que : « l’ensemble des humains ont droit à la vie », le crime le plus grand est désormais celui des populaces et de leurs régimes minables de tous les pays qui regardent et n’osent pas s’opposer à cette machine de l’apocalypse occidentale !

Le terrorisme a son origine culturelle et historique, il a ses objectifs stratégiques ; sa pratique n’est assurément pas à la portée de n’importe quel pays car seuls les pays fortement évolués peuvent déstabiliser d’autres peuples non gouvernés ou même abandonnés volontairement aux ingérences étrangères impérialistes par des régimes locaux traitres et totalement soumis aux intérêts des agresseurs !

Il y a donc des pays terroristes qui terrorisent pour fabriquer le terrorisme : C’est une « réaction en chaine » qui n’en finit pas parce qu’il est très difficile, une fois qu’elle est enclenchée de lui trouver « le modérateur » afin de l’atténuer ou de la maitriser ! Dans tous les pays terrorisés par la politique occidentale, par l’idéologie occidentale, par les bombardements occidentaux, nous assistons à la « relève des Etats médiocres par des régimes terroristes domestiques » au détriment même des populations locales initialement terrorisés ; un terrorisme domestique allié à une fausse opposition politique qui continuent ensemble l’œuvre de l’anéantissement total des résistances afin d’amener le peuple terrorisé à l’obéissance, à la soumission et à son consentement plus qu’esclavagiste en vue d’une permanente asservissement au profit des économies occidentales impérialistes !

"Ces régimes-apprentis-terroristes-domestiques-soumis-aux-pays-vraiment-terroristes » qui en tirent tous les profits, ne luttent pas contre le terrorisme comme ils le prétendent et comme le dit hypocritement l’Occident barbare qui distribue périodiquement ça et là des « Diplômes d’allégeance et de soumission », non, ces régimes terroristes domestiques font la chasse aux individus terrorisés qui se donnent aux inévitables réactions violentes que l’ensemble de la planète appelle hypocritement « terrorisme… » !

Ce que nous voyons dans tous les pays terrorisés par la désinformation terroriste et par les bombardements au nom d’une fausse et criminelle démocratie occidentale, n’est qu’une réaction souvent irrationnelle des individus qui « détruisent les autres » ou "se détruisent eux-mêmes pour détruire les autres » ! La responsabilité de l’individu est plus que clair, personne ne peut justifier cette violence ou pardonner à celui qui détruit la vie d’autrui, cependant l’esprit des lois et l’incontournable justice ne peuvent être honorés qu’après avoir montré l’origine du mal et après avoir accusé les véritables coupables !

Ceux qui croient que le terrorisme franco-américain avait sauvé l’Irak de la dictature d’un régime politique aussi incompétent fut-il, ceux qui croient que les bombardements massifs qui continuent à disperser les poussières des anciennes villes et villages syriens qui n’existent plus aujourd’hui… Ceux qui croient à cela sont eux-mêmes de véritables terroristes qui œuvrent pour le terrorisme ! Les bombes ont tué des femmes et des enfants tout en terrorisant les surviavnts qui resteront indéfiniments terrorisés !

Mais que tout le monde sache : Les réactions insolites, irrationnelles et violentes ne sont déjà plus et ne seront plus jamais prévisibles dans aucun pays au monde, ni ne peuvent être évitées ou combattues par un quelconque moyen militaire combien même les déploiements de bataillons envahiront les trottoirs... La Nature humaine est désormais face à la Nature humaine, quand certains cherchent la solution la moins destructrice, d’autres essaient de perfectionner les moyens et les pratiques terroristes ! LOCICIELS CONTRE LOGICIELS , nul ne sait où va le Monde !

La Chine étant aujourd’hui totalement acquise au jeu des Américains, la Russie semble redevenir le bouc émissaire de l’Occident … Camarade Poutine, trop timide !