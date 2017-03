Alain Juppé l’ultralucide

@Fergus

Il ne faudrait pas non plus oublier une raison moins avouable mais tout aussi importante, et que Juppé s’est bien gardé d’évoquer : le pognon.





De par les statuts de la primaire de la droite, l’argent récolté était en quasi totalité alloué au vainqueur de ladite primaire, et rien n’était prévu pour le forcer à le rendre.





C’est ainsi une somme d’environ 10 millions d’Euros que LR aurait eu à trouver dans les 15 prochains jours, d’autant plus difficile que les banques ne veulent plus prêter aux parti en général, et surtout si c’est celui de Sarkozy en particulier (le rejet des comptes de campagne en 2012 leur a laissé un cuisant souvenir).





quoiqu’il en soit, ces primaires qui paraissaient de prime abord une superbe affaire pour LR se révèle être un piège mortel : maintenant ils sont contraint d’aller jusqu’au bout avec « leur » salopard. Voilà ce qu’il en coûtes à nous Français lorsque on désire singer les Nord Américains.